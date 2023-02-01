01 февраля

31 января

Популярное

В улан-удэнской колонии осуждённые на время собирали кубик Рубика

В улан-удэнской колонии осуждённые на время собирали кубик Рубика
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Они по-разному справлялись с поставленной задачей

В колония-поселении № 3 в Улан-Удэ провели конкурс по спидкубингу, приуроченный к Международному дню головоломок.

Сотрудники учреждения считают, что такие мероприятия положительно сказываются на адаптации и поведении осуждённых. У некоторых участников конкурса не сразу получилось быстро и качественно собрать кубик Рубика на время, а кто-то ловко справился с поставленной задачей.

- Этот конкурс развивает у осуждённых логическое мышление, кругозор, быстроту реакции, - рассказал заместитель начальника учреждения Алексей Кулаков.

Самое главное достоинство работы кубика Рубика – он служит в качестве отличного «антидепрессанта», позволяющего быстро и эффективно избавиться от стресса. Ещё одно достоинство этого увлекательного занятия – развитие пространственного мышления и мелкой моторики, отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

осужденные УФСИН

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Бурятии смогут бесплатно пройти онкоскрининг
Жители Бурятии смогут бесплатно пройти онкоскрининг
Общество, 01.02.2023
Пройти обследование можно в поликлиниках
В Бурятии лесники рассказали детсадовцам о своей профессии
В Бурятии лесники рассказали детсадовцам о своей профессии
Общество, 01.02.2023
Также детям подарили книжки-раскраски
В Улан-Удэ до -15 градусов
В Улан-Удэ до -15 градусов
Общество, 01.02.2023
Осадков в столице Бурятии не ожидается 
Артисты из Бурятии выступят в Забайкалье
Артисты из Бурятии выступят в Забайкалье
Общество, 31.01.2023
Выступления состоятся в феврале 
В Бурятии за год освободили почти полторы тысячи осуждённых
В Бурятии за год освободили почти полторы тысячи осуждённых
Общество, 31.01.2023
За год осуждённые в Бурятии изготовили продукции на сумму 275 миллионов рублей
Жительница Бурятии отметила 90-летие
Жительница Бурятии отметила 90-летие
Общество, 31.01.2023
Валентина Ивановна всю жизнь проработала фельдшером
В Улан-Удэ откроется фотовыставка «Жена Героя Бурятии»
В Улан-Удэ откроется фотовыставка «Жена Героя Бурятии»
Общество, 31.01.2023
Презентация выставки состоится на концерте, посвящённом Дню Защитника Отечества
В Чите пройдут соревнования по воркауту и паркуру
В Чите пройдут соревнования по воркауту и паркуру
Общество, 31.01.2023
Соревнования приурочили ко Дню защитника Отечества
Осуждённые сходили в музей истории города Улан-Удэ
Осуждённые сходили в музей истории города Улан-Удэ
Общество, 31.01.2023
Они увидели несколько экспозиций 
Лучшему учителю Иркутска подарили квартиру
Лучшему учителю Иркутска подарили квартиру
Общество, 31.01.2023
А лучшая воспитательница получила машину
В Бурятии дети напомнили о пожарной безопасности
В Бурятии дети напомнили о пожарной безопасности
Общество, 31.01.2023
В районе прошла профилактическая акция
Иркутский режиссёр получил премию имени Леонида Гайдая
Иркутский режиссёр получил премию имени Леонида Гайдая
Общество, 31.01.2023
В Иркутске впервые вручили такую премию 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^