В улан-удэнской колонии осуждённые на время собирали кубик Рубика

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Они по-разному справлялись с поставленной задачей



В колония-поселении № 3 в Улан-Удэ провели конкурс по спидкубингу, приуроченный к Международному дню головоломок.



Сотрудники учреждения считают, что такие мероприятия положительно сказываются на адаптации и поведении осуждённых. У некоторых участников конкурса не сразу получилось быстро и качественно собрать кубик Рубика на время, а кто-то ловко справился с поставленной задачей.



- Этот конкурс развивает у осуждённых логическое мышление, кругозор, быстроту реакции, - рассказал заместитель начальника учреждения Алексей Кулаков.



Самое главное достоинство работы кубика Рубика – он служит в качестве отличного «антидепрессанта», позволяющего быстро и эффективно избавиться от стресса. Ещё одно достоинство этого увлекательного занятия – развитие пространственного мышления и мелкой моторики, отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



