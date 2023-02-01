Они по-разному справлялись с поставленной задачей
В колония-поселении № 3 в Улан-Удэ провели конкурс по спидкубингу, приуроченный к Международному дню головоломок.
Сотрудники учреждения считают, что такие мероприятия положительно сказываются на адаптации и поведении осуждённых. У некоторых участников конкурса не сразу получилось быстро и качественно собрать кубик Рубика на время, а кто-то ловко справился с поставленной задачей.
- Этот конкурс развивает у осуждённых логическое мышление, кругозор, быстроту реакции, - рассказал заместитель начальника учреждения Алексей Кулаков.
Самое главное достоинство работы кубика Рубика – он служит в качестве отличного «антидепрессанта», позволяющего быстро и эффективно избавиться от стресса. Ещё одно достоинство этого увлекательного занятия – развитие пространственного мышления и мелкой моторики, отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии осуждённые на время собирали кубик Рубика
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