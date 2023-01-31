Видео: В Бурятии военные отработали захват позиций «противника»









- На специализированном участке полигона военнослужащие выполняют задачи по захвату назначенного рубежа. На БМП-2 совершают подход к линии соприкосновения с «противником» рассредоточиваются на местности и ведут прицельный огонь по мишеням из пулеметов Калашникова, АК-74, гранатомётов РПГ-7В. Далее передовые группы мотострелков проводят зачистку захваченного рубежа, поражая внезапно появляющиеся цели, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.



Для усложнения задачи и создания условий, приближенных к боевым, использовали средства имитации и дымы.







Инструкторы, получившие боевой опыт в ходе спецоперации на Украине, провели занятия с военнослужащими танкового соединения на полигоне Дивизионный в Бурятии. Там состоялись комплексные занятия по тактике с боевой стрельбой из различного стрелкового оружия, гранатомётов. Военные разыграли сценарий захвата и удержания выгодного рубежа.