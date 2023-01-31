В Улан-Удэ прошёл турнир в память воина-афганца Вадима Хахалова

В соревнованиях приняли участие команды Бурятского индустриального техникума, школы кадетов и школы № 1



30 января в школе № 1 в Улан-Удэ прошли первые городские соревнования по военно-спортивному многоборью. Турнир был посвящен памяти воина-афганца - заслуженного военного лётчика, кавалера ордена Ленина и ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», генерал-майора авиации Вадима Николаевича Хахалова.



- В соревнованиях приняли участие команды школ № 1, 18, 20, 38, Республиканской кадетской школы-интерната (РКШИ) и Бурятского республиканского индустриального техникума (БРИТ). Призёры и победители определились в личном и общекомандном зачётах. По итогам соревнований сильнейшей стала команда БРИТ, второе место заняла школа кадетов, третье место - школа № 1,- сообщили в администрации города.



В школе №1 Вадим Хахалов учился с 1 по 7 класс.



В сентябре прошлого года в школе открыли мемориальную доску, посвященную памяти Вадима Николаевича, погибшего 5 сентября 1981 года в Афганистане при выполнении боевого задания.



15 февраля в России будет отмечаться День вывода советских войск из Афганистана, известный также как День памяти воинов-интернационалистов.

