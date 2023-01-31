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Стало известно, что изменится в Бурятии в феврале

Стало известно, что изменится в Бурятии в феврале
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Жителей республики вместе со всеми россиянами ждёт ряд новшеств

С наступлением последнего зимнего месяца в России начнут действовать законы, которые отразятся и на жителях Бурятии. Речь идёт о материнском капитале, качественном Интернете и расширении списка жизненно важных лекарств. Об основных новшествах, который принесёт февраль, рассказали на официальном сайте Государственной Думы.

Больше маткапитала

В феврале материнский (или семейный) капитал увеличится на 11,9%. Его проиндексируют на уровень фактической инфляции. Размер выплаты за первого ребёнка составит 586 тысяч 946 рублей, за второго – 775 тысяч 628 рублей, если до его появления права на маткапитал не возникало. Если семья уже оформляла его, за второго малыша дадут 188 тысяч 681 рубль.

Увеличение соцвыплат
 
С 1 февраля на 11,9 % увеличатся и другие пособия – единовременное, которое полагается при рождении ребёнка (до 22 909 рублей) и минимальное ежемесячное по уходу (до 7 925 рублей).
 
Наказание за плохой Интернет

Операторов и провайдеров начнут карать рублём за неисполнение требований об устойчивой связи – то есть за некачественный и «медленный Интернет». Размер штрафов – от 3 до 5 тысяч рублей для физических, от 5 до 10 тысяч – для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч – для юридических лиц. Это продиктовано поправками в статью 13.34 КоАП РФ, согласно которым, операторы должны обеспечить устойчивое функционирование российского сегмента Интернета и прочих средств связи при отказе в доступе к зарубежным серверам и маршрутной информации.

«Ответка» на санкции

В феврале начнут действовать и ответные меры на потолок цен на российскую нефть. В рамках противодействия санкциям вводится запрет на поставку отечественного топлива иностранным компаниям, если в контрактах на эти поставки предусмотрено – прямо или косвенно – ограничение максимальной цены. Это правило применяется на всех этапах поставок – вплоть до конечного покупателя.

Игрушки по параллельному импорту

С 1-го числа также расширится перечень товаров, в отношении которых разрешается параллельный импорт. Его пополнят бренды игрушек и спортивного инвентаря. Среди них – «Adidas», «Manchester United», «Real Madrid», «Disney», «DC Comics» и «Marvel».

Налоговые уведомления по-новому
 
Сейчас россиянам, незарегистрированным в личном кабинете налогоплательщика, налоговая не высылает бумажные уведомления об уплате налогов. Забрать их можно только на основании заявления в МФЦ или в управлении ФНС. Однако с февраля вступает в силу новая форма заявления, на основании которой граждане имеют право получать уведомления на бумаге независимо от наличия доступа к личному кабинету на сайте ведомства.

Спецслужбы вне госуслуг

С 3 февраля в силу вступают поправки, согласно которым работа ФСБ, федеральной службы охраны (ФСО), Минобороны, службы внешней разведки (СВР), главного управления специальных программ, федеральной службы по техническому и экспортному контролю,  также МВД России выводится из-под действия закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Это позволит дополнительно защитить сведения о тактике и методах работы этих органов. Исключение – услуги, которые МВД РФ и его территориальные органы предоставляют гражданам в соответствии с перечнем, установленным федеральным законодательством.

Оружие при задержании браконьеров

Государственным охотничьим инспекторам дадут право на применение физической силы и оружия при задержании браконьеров. Поправки в закон об охоте направлены на борьбу с ними. А ещё егеря смогут проводить постоянные рейды, чтобы выявлять нарушения и вести профилактическую работу.

Передача льготного жилья

С 4-го числа региональные власти смогут передавать другим очередникам жильё, предназначавшееся для уволенных с военной службы, которое им не понадобилось – например, в связи с переездом. Претендовать на него вправе нуждающиеся в улучшении жилищных условий ветераны боевых действий, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами.
 
Вузы для детей участников СВО

В феврале истекает срок, в течение которого порядок приёма на обучение по программам бакалавриата и специалитета необходимо привести в соответствие с законом о квоте для детей участников специальной военной операции (СВО).

Пополнение в списке ЖВЛ

С 28 февраля расширится перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. В него включат бактериальные вакцины, столбнячный, дифтерийный и дифтерийно-столбнячный антитоксины.

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