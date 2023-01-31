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В Улан-Удэ за нарушителями правил парковки следят «скрытые камеры»

В Улан-Удэ за нарушителями правил парковки следят «скрытые камеры»
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В столице Бурятии такие комплексы установлены на 14 маршрутах

Госавтоинспекция Бурятии напомнила о работе автоматизированных комплексов, фиксирующих нарушения правил стоянки и остановки транспортных средств. Согласно требованиям ПДД места запрещения стоянки и остановки транспортных средств обозначены дорожными знаками 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена».

В столице Бурятии этот вид нарушений выявляется на 14 маршрутах:

1. по ул. Советской от ул. Ленина 35 «б» до Ленина 42 (ТРЦ «Форум»);
2. по ул. Коммунистической от пересечения с ул. Ербанова до пересечения с ул. Борсоева;
3. по ул. Кирова от пересечения с ул. Коммунистической до пересечения с ул. Балтахинова;
4. по пр. Победы (рядом с мемориалом Победы);
5. по ул. Коммунистической от дома № 18 ст.1 до дома № 29 «а»;
6. по ул. Коммунистической от дома № 19 ст.1 до ул. Свердлова 21;
7. по ул. Коммунистической от дома № 22 (пересечение с ул. Кирова) до дома № 26;
8. по ул. Куйбышева от дома № 20 до пересечения с ул. Ленина;
9. по ул. Балтахинова от дома № 9 до пересечения с ул. Банзарова;
10. по бульвару Карла Маркса от дома № 10 до дома № 14;
11. по ул. Почтамтской от пересечения с ул. Профсоюзной до пересечения с ул. Ленина;
12. по ул. Ленина от дома № 23 до дома № 15 «а»;
13. по ул. Ленина от дома № 22 до дома № 21 «а» (Гостиные ряды);
14. аэропорт «Байкал».

На видео запечатлён момент фиксации такого нарушения. Если автомобиль остаётся в неположенном месте на пять минут, то владельца ждёт штраф.

 
- Госавтоинспекция региона призывает водителей к внимательности и соблюдению правил дорожного движения. Обращайте внимание на установленные дорожные знаки и выбирайте разрешённые места для остановки и стоянки транспортных средств, - призвали в пресс-службе МВД по Бурятии.

За несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, грозит административный штраф в размере 1500 рублей.

В 2022 году мобильные комплексы «Дозор М» и «Паркон» выявили свыше 25 300 нарушений правил стоянки и остановки транспортных средств.
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