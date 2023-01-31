31 января

30 января

Популярное

Доброволец из Бурятии погиб на Украине

Доброволец из Бурятии погиб на Украине
Общество, 
Он всего две недели не дожил до своего 36-летия

31 января в Бурятии провожают в последний путь 35-летнего Владислава Васильева, который погиб во время специальной военной операции на Украине. Траурный митинг и прощание проходят на площади в посёлке Заиграево.

Владислав родился 30 января 1987 года. Он учился в Заиграевской СОШ, а после окончания школы поступил учиться на помощника машиниста в Железнодорожный лицей № 13. Наш земляк увлекался футболом и шахматами. Его отметили множеством грамот и медалей как лучшего вратаря.

Васильев был добрым, понимающим и отзывчивым человеком и всегда приходил на помощь людям, которые в ней нуждались. В октябре он отправился на СВО в качестве добровольца. Владислав погиб 16 января – он две недели не дожил до своего 36-летия. У него остались мама, отец, сестра, брат, жена и дочь, сообщается в группе «Заиграево-инфо.24/7».
смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Тепло» и «свет» не просто слова
«Тепло» и «свет» не просто слова
Общество, 31.01.2023
Энергетик – тот, для кого понятия «тепло» и «свет» – не просто слова, а ежедневная планомерная работа. Основной задачей энергетического хозяйства Улан-Удэнского авиационного завода является надёжное и бесперебойное обеспечение всеми видами энергии предприятия, теплом и горячей водой жителей близлежащих посёлков
Доброволец из Бурятии погиб на Украине
Доброволец из Бурятии погиб на Украине
Общество, 31.01.2023
Он всего две недели не дожил до своего 36-летия
Творческие коллективы Бурятии претендуют на гранты в 2 млн
Творческие коллективы Бурятии претендуют на гранты в 2 млн
Общество, 31.01.2023
Они приняли участие в региональном этапе всероссийского фестиваля-конкурса
В Улан-Удэ устроят литературный вечер о творчестве Фёдора Шаляпина
В Улан-Удэ устроят литературный вечер о творчестве Фёдора Шаляпина
Общество, 31.01.2023
Мероприятие состоится 15 февраля в Национальной библиотеке
Жители ДНТ в Улан-Удэ пили опасную техническую воду
Жители ДНТ в Улан-Удэ пили опасную техническую воду
Общество, 31.01.2023
Их дома незаконно подключили к центральному водоснабжению
Хроническую усталость чувствует каждый третий работник в Бурятии
Хроническую усталость чувствует каждый третий работник в Бурятии
Общество, 31.01.2023
Жители жалуются на снижение эффективности и раздражительность
Военным из Забайкалья будут платить за захват немецких и американских танков
Военным из Забайкалья будут платить за захват немецких и американских танков
Общество, 31.01.2023
За уничтожение немецкого Leopard обещают три миллиона рублей
Улан-удэнцев заверили в стопроцентной безопасности третьего моста через Уду
Улан-удэнцев заверили в стопроцентной безопасности третьего моста через Уду
Общество, 31.01.2023
При монтаже пролётов инженеры тщательно контролировали качество сварных соединений
В квартиры военного городка в Улан-Удэ вернулось тепло
В квартиры военного городка в Улан-Удэ вернулось тепло
Общество, 31.01.2023
Котельная в Сосновом Бору сейчас работает в штатном режиме
Офицер из Бурятии рассказал о главной силе российской армии
Офицер из Бурятии рассказал о главной силе российской армии
Общество, 31.01.2023
«Сила России - в том, что мы все разные, но мы все вместе», - говорит гвардии майор Равиль Тукаев
В Улан-Удэ появился библиотечный квилт
В Улан-Удэ появился библиотечный квилт
Общество, 31.01.2023
Стенд посвятили столетию Республики Бурятия

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^