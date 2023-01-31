Доброволец из Бурятии погиб на Украине

Он всего две недели не дожил до своего 36-летия
31 января в Бурятии провожают в последний путь 35-летнего Владислава Васильева, который погиб во время специальной военной операции на Украине. Траурный митинг и прощание проходят на площади в посёлке Заиграево.
Владислав родился 30 января 1987 года. Он учился в Заиграевской СОШ, а после окончания школы поступил учиться на помощника машиниста в Железнодорожный лицей № 13. Наш земляк увлекался футболом и шахматами. Его отметили множеством грамот и медалей как лучшего вратаря.
Васильев был добрым, понимающим и отзывчивым человеком и всегда приходил на помощь людям, которые в ней нуждались. В октябре он отправился на СВО в качестве добровольца. Владислав погиб 16 января – он две недели не дожил до своего 36-летия. У него остались мама, отец, сестра, брат, жена и дочь, сообщается в группе «Заиграево-инфо.24/7».
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