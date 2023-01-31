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Хроническую усталость чувствует каждый третий работник в Бурятии

Хроническую усталость чувствует каждый третий работник в Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Жители жалуются на снижение эффективности и раздражительность

Почти каждый третий житель Бурятии и Дальнего Востока чувствует хроническую усталость (почти каждый день), ещё 18% – минимум раз в полгода, 13% – в конце каждой недели, 8% – замечают, что больше устают в конце года, 3% - каждый месяц. Соответствующее исследование провёл портал hh.ru.

Хроническую усталость больше чувствуют женщины, чем мужчины (28% и 34% соответственно) и представители возрастной категории 25-34 года (38%). Также наибольшая доля (40%) наблюдается среди представителей сферы маркетинга и PR.

После новогодних каникул почти половина опрошенных сообщила (53%), что им удалось отдохнуть и перезагрузиться. Среди остальных чуть больше трети (35%) не смогли отдохнуть из-за личных проблем, более пятой части (22%) не хватило выходных дней, ещё 17% работали на новогодних праздниках, 12% болели, 8% слишком активно провели новогодние праздники. Личные проблемы чаще мешали отдохнуть административному персоналу (45%). Слишком активно провели Новый год строители (16%) и HR-специалисты (13%). Эти же две категории респондентов чаще других сообщали, что им не хватило выходных дней для полноценного отдыха (строители – 35%, HR – 36%). О работе в праздничные дни сообщали больше остальных профсфер представители маркетинга и PR (18%).

Снижение эффективности (40%), проблемы со сном (40%), раздражительность (38%), пессимистичность и плохое самочувствие/общая подавленность (по 35%) и повышенная тревожность (30%) – топ-5 признаков усталости, которые испытывают опрошенные.



По мнению жителей ДФО, такое состояние чаще связано с обычной усталостью, которая накопилась за год и с сидячей работой (по 45%). 32% сообщили, что на работе появилась сверхнагрузка/дополнительный проект, ещё треть (29%) рассказали, что давно не брали отпуск, а 23% связывают усталость с токсичным поведением начальства (23%).
работа

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