В Улан-Удэ «пропесочили» полсотни дорожных участков

В мэрии отчитались о подсыпке скользких улиц







С началом снегопада пришлось привлечь дополнительные пескоразбрасывающие машины. Особое внимание уделяют наиболее опасным участкам – крутым спускам и подъёмам, перекрёсткам и остановочным карманам.



К восьми часам утра на улицы высыпали уже 150 тонн песка – это порядка 94 пескоразбрасывающих машин. Коммунальщики охватили 50 участков – на улицах Ербанова, Балтахинова, Кедровая, Ключевская, Пищевая, Николая Петрова, Комсомольская, Октябрьская, Ленина, Бабушкина, а также на проспектах 50-летия Октября и Строителей и в сотых кварталах.



В труднодоступных для техники местах дежурят работники КБУ. Улан-удэнцев просят быть внимательнее за рулём, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких манёвров и не отвлекаться на мобильные телефоны, а если есть возможность – пересесть на общественный транспорт.



Кроме того, автомобилистов призывают пропускать технику комбината по благоустройству. Машины-пескоразбрасыватели будут работать весь день. Сообщить о необходимости подсыпки улиц можно, позвонив в диспетчерскую службу КБУ по телефонам 379-646 и 380-838.



Утром 31 января в столице Бурятии пошёл снег. В пресс-службе администрации Улан-Удэ предупредили, что из-за тёплой погоды на дорогах может образоваться гололёд. Сотрудники комбината по благоустройству подсыпают их с четырёх часов утра.