31 января

30 января

Популярное

В Улан-Удэ «пропесочили» полсотни дорожных участков

В Улан-Удэ «пропесочили» полсотни дорожных участков
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
В мэрии отчитались о подсыпке скользких улиц

Утром 31 января в столице Бурятии пошёл снег. В пресс-службе администрации Улан-Удэ предупредили, что из-за тёплой погоды на дорогах может образоваться гололёд. Сотрудники комбината по благоустройству подсыпают их с четырёх часов утра.

С началом снегопада пришлось привлечь дополнительные пескоразбрасывающие машины. Особое внимание уделяют наиболее опасным участкам – крутым спускам и подъёмам, перекрёсткам и остановочным карманам.

К восьми часам утра на улицы высыпали уже 150 тонн песка – это порядка 94 пескоразбрасывающих машин. Коммунальщики охватили 50 участков – на улицах Ербанова, Балтахинова, Кедровая, Ключевская, Пищевая, Николая Петрова, Комсомольская, Октябрьская, Ленина, Бабушкина, а также на проспектах 50-летия Октября и Строителей и в сотых кварталах.
 
В труднодоступных для техники местах дежурят работники КБУ. Улан-удэнцев просят быть внимательнее за рулём, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких манёвров и не отвлекаться на мобильные телефоны, а если есть возможность – пересесть на общественный транспорт.

Кроме того, автомобилистов призывают пропускать технику комбината по благоустройству.  Машины-пескоразбрасыватели будут работать весь день. Сообщить о необходимости подсыпки улиц можно, позвонив в диспетчерскую службу КБУ по телефонам 379-646 и 380-838.
подсыпка песком дороги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Тепло» и «свет» не просто слова
«Тепло» и «свет» не просто слова
Общество, 31.01.2023
Энергетик – тот, для кого понятия «тепло» и «свет» – не просто слова, а ежедневная планомерная работа. Основной задачей энергетического хозяйства Улан-Удэнского авиационного завода является надёжное и бесперебойное обеспечение всеми видами энергии предприятия, теплом и горячей водой жителей близлежащих посёлков
В Улан-Удэ «пропесочили» полсотни дорожных участков
В Улан-Удэ «пропесочили» полсотни дорожных участков
Общество, 31.01.2023
В мэрии отчитались о подсыпке скользких улиц
В Бурятии осуждённый нарисовал логотип к 100-летию Селенгинского района
В Бурятии осуждённый нарисовал логотип к 100-летию Селенгинского района
Общество, 31.01.2023
Конкурс организовала администрация муниципального образования
На четырёх улицах Улан-Удэ отключат холодную воду
На четырёх улицах Улан-Удэ отключат холодную воду
Общество, 31.01.2023
Запланированы ремонтные работы 
В Улан-Удэ к вечеру пойдёт снег
В Улан-Удэ к вечеру пойдёт снег
Общество, 31.01.2023
В республике сегодня пасмурно 
По Улан-Удэ проедет «Заповедный трамвай»
По Улан-Удэ проедет «Заповедный трамвай»
Общество, 30.01.2023
Пассажирам обещают занимательную поездку 
Первым ребёнком года в Баргузинском районе Бурятии стал мальчик
Первым ребёнком года в Баргузинском районе Бурятии стал мальчик
Общество, 30.01.2023
Молодых родителей поздравили прямо в роддоме 
В улусе в Бурятии открыли отремонтированный детский сад
В улусе в Бурятии открыли отремонтированный детский сад
Общество, 30.01.2023
Здание построено более трёх десятилетий назад
В Бурятии лисицы прогоняют бродячих собак
В Бурятии лисицы прогоняют бродячих собак
Общество, 30.01.2023
Рыжие попрошайки ходят по жилому сектору и просят еду
В Бурятии благоустроят «Станичный форпост»
В Бурятии благоустроят «Станичный форпост»
Общество, 30.01.2023
На реализацию проекта выделено более 1,4 млн рублей 
В читинской колонии сыграли четыре свадьбы
В читинской колонии сыграли четыре свадьбы
Общество, 30.01.2023
После регистрации молодожёнам предоставлены длительные свидания
Студенты и аспиранты из Бурятии могут выиграть миллион рублей на стартап
Студенты и аспиранты из Бурятии могут выиграть миллион рублей на стартап
Общество, 30.01.2023
В конкурсе могут принять участие студенты из всех регионов России

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^