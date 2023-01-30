В Бурятии спасли мужчину с циррозом, оказавшегося на грани жизни и смерти

Он попал в больницу после долгих алкогольных возлияний





Недавно в Улан-Удэ прошёл мастер-класс по проведению процедуры поддержки печени – плазмосорбции. Практическое обучение провели для работников отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИИТ) больницы скорой медицинской помощи имени (БСМП) и их коллег из республиканской клинической больницы.Плазмосорбция – это очистка плазмы крови и её возвращение обратно в кровоток. Уникальную методику опробовали на мужчине трудоспособного возраста, который недавно попал на больничную койку. Заведующий ОРИИТ № 3 БСМП Павел Ту-ши-ин рассказал, что пациент долгое время злоупотреблял алкоголем, из-за чего его состояние ухудшилось. У него появилась слабость, а кожные покровы пожелтели.Больного определили в терапевтическое отделение и поставили ему диагноз – декомпенсированный цирроз печени в исходе токсического гепатита С. У него также выявили осложнения и сопутствующие заболевания – это портальная гипертензия, варикозно-расширенные вены пищевода второй степени, печёночная энцефалопатия и гипертоническая болезнь второй степени плюс сахарный диабет второго типа.- Сложный клинический случай. В печени ещё сохраняются жизнеспособные клетки, однако её функция сильно нарушена. При несвоевременном лечении болезнь может привести к летальному исходу, – подчеркнул Павел Ту-ши-ин.В отличие от плазмафереза, который применяется уже много лет, при плазмофильтрации сохраняются полезные составляющие крови. Избирательно удаляются лишь вредные компоненты, а очищенная плазма возвращается обратно, пояснили в медучреждении. Для забора и возврата крови в кровеносное русло врачи установили пациенту венозный катетер. Кровь через систему поступала в аппарат, где от неё отделялась плазма, которая «уходила» в фильтрационную колонку. Проходя через каскад фильтров с порами разного диаметра, она очищалась от патологических компонентов, антител и холестерина и возвращалась в организм очищенной и более светлой – это видно на аппарате.Во время и уже после процедуры больной чувствовал себя удовлетворительно. Врачи зафиксировали у него положительную динамику и улучшение лабораторных показателей. Сама методика экстракорпоральной терапии, кстати, безболезненна и почти не имеет побочных эффектов и противопоказаний. Длится она до трёх с половиной часов и, как отметили в медучреждении, поможет облегчить жизнь не одному пациенту.