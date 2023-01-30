В Бурятии появится женский клуб для поддержки семей военных

Там будут оказывать бесплатную психологическую поддержку и проводить тренинги





В Общественной палате республики анонсировали создание женского клуба под названием «Гуламта» (в переводе с бурятского – «Очаг»). Он появится при региональной общественной организации (РОО) «Женщины Бурятии». Там будут оказывать необходимую психологическую помощь семьям участников специальной военной операции на Украине.

Этот вопрос обсуждался на недавнем совещании с психологами под председательством зампреда правительства – министра здравоохранения Евгении Лудуповой. Член ОП Светлана Хабаркова сообщила: в клубе, который заработает с 1 марта, также организуют группы поддержки и тренинги с женщинами и детьми.Помещение под него уже выделили – «Гуламта» расположится на улице Октябрьская, 12. Общественники приглашают психологов принять участие в работе новой организации на волонтёрских началах.