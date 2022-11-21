В Бурятии объявили кастинг для фильма-сказки

Общество, Фото: страница Соёлмы Дагаевой

Съёмки фильма «Коралловые бусы» пройдут в 2023 году



В Бурятии в будущем году планируются съемки фильма – бурятской сказки «Коралловые бусы» (0+). Кастинг пройдёт 24 ноября в доме Молчанова во дворе Национальной библиотеки, с 11.00. Приглашаются студенты ВСГИК, а также все желающие до 70 лет, необязательно профессионалы, рассказала министр культуры Соелма Дагаева.



Накануне в Бурятию прилетела команда (12 человек) фильма во главе с режиссёром Татьяной Мирошник. Они сразу поехали определять места будущих съёмок в Селенгинском, Тарбагатайском районах. Как отмечает режиссёр фильма, «нужны красивые места, где были бы река, горы, лес».



- Съёмки фильма состоятся в мае-июне следующего года. Нужны будут и реквизиты, убранство юрт, предметы быта, которые расскажут о культуре бурят. Команда работает над узнаваемостью Бурятии. Режиссер Татьяна Мирошник влюблена в наши края и хочет, чтобы все, кто увидит будущий фильм, также полюбили нашу землю и народ, - добавили в министерстве культуры.



Сценаристом и соавтором будущего фильма выступила поэтесса из Улан-Удэ Евгения Фахуртдинова. «В основе сценария «Коралловые бусы» – фольклор, сказки, легенды и сказания бурятского народа, его дух и характер», - говорит Евгения.



Музыку для фильма будет писать молодой композитор из Бурятии, студент академии Гнесиных Лудуб Очиров.

