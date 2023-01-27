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В Бурятии участковым начали выделять служебное жильё

В Бурятии участковым начали выделять служебное жильё
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Ранее министр внутренних дел внёс такое предложение главе Бурятии

В Прибайкальском районе Бурятии участковый уполномоченный полиции получил служебное жильё.

- Радостному событию предшествовала серьёзная подготовительная работа. В начале 2022 года министр внутренних дел республики внёс предложение главе Бурятии о финансировании мероприятий по обеспечению служебным жильём участковых уполномоченных полиции в сельских населённых пунктах. В итоге рабочих встреч в правительстве и Народном Хурале предложение было одобрено. Инициативу поддержали и главы муниципальных образований. Так, в селе Турка муниципалитет приобрёл служебное жильё для полицейского, работающего на вверенном административном участке, - рассказали в МВД по Бурятии.

Служебное жильё получил старший участковый уполномоченный полиции капитан полиции Сергей Ханхашанов, отец четверых детей. В органах внутренних дел полицейский служит с 2012 года.

Новосёла поздравили министр внутренних дел по Бурятии генерал-майор полиции Олег Кудинов, руководители профильных служб регионального МВД и комитетов правительства, глава Прибайкальского района и начальник районного ОВД.



Напутствуя полицейского, министр напомнил о значимости для людей самой народной службы и пожелал дальнейших профессиональных успехов. А для семейных праздников гости подарили наборы посуды и бытовой техники.

Такое же радостное событие отметил участковый уполномоченный полиции в Муйском районе. На севере республики семье полицейского предоставлена трёхкомнатная квартира.

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