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В Улан-Удэ проверили строительство домов для переселения из аварийного жилья

В Улан-Удэ проверили строительство домов для переселения из аварийного жилья
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Стройка идёт с отставанием от графика

Заместитель прокурора республики Светлана Козлова совместно с министром строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Николаем Рузавиным, представителями Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора, комитета по строительству администрации Улан-Удэ, муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик», подрядчика осуществила выезд на строящиеся многоквартирные дома в микрорайоне Зелёный. Дома возводятся в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предназначены для переселения нанимателей из непригодных для проживания жилых помещений.

 

Строительство осуществляется с отставанием от графика. Прокуратурой Железнодорожного районаУлан-Удэ организовано надзорное сопровождение строительства домов.

По постановлению прокурора района должностное лицо подрядчика – общества с ограниченной ответственностью «Ростинвестстрой» в ноябре 2022 года привлечено к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ «Действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства». Решение о привлечении к административной ответственности не вступило в законную силу.

Участниками выезда обследованы многоквартирные дома, обсуждены проблемные вопросы завершения их строительства, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 


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