В республике местами небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 26 января, по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с, позёмка.
Температура днём -16,-21, местами по южной половине -11,-16, по северу -24,-29.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура днём
-16,-18.
В Улан-Удэ днём до -18 градусов
Общество, Фото:
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