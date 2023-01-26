В Улан-Удэ днём до -18 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике местами небольшой снег



По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 26 января, по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с, позёмка.



Температура днём -16,-21, местами по южной половине -11,-16, по северу -24,-29.



В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура днём

-16,-18.

