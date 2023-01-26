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В Улан-Удэ днём до -18 градусов

В Улан-Удэ днём до -18 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике местами небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 26 января, по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с, позёмка.

Температура днём -16,-21, местами по южной половине -11,-16, по северу -24,-29.

В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура днём
-16,-18.
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