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Свыше 500 военных выполнили нормативы по огневой подготовке в Бурятии

Свыше 500 военных выполнили нормативы по огневой подготовке в Бурятии
Общество, 
Военнослужащие отработали стрельбу из АК-74, ПК, РПК, пистолета Макарова

В течение прошедшей недели на войсковых стрельбищах полигонов «Бурдуны» и «Дивизионный» в Бурятии проходили занятия по огневой подготовке.

- Нормативы по огневой подготовке выполняли военнослужащих РХБ защиты, РЭБ, мотострелковых, танковых, разведывательных подразделений. Всего к занятиям было привлечено свыше 500 военнослужащих, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Перед практическим выполнением упражнения военнослужащие поэтапно совершенствовали свои знания на других учебных точках. В частности, это изготовка к бою, смена огневой позиции, изучение основ и правил стрельбы, неполная разборка, сборка АК-74, снаряжение магазина.

Военнослужащие отработали стрельбу из АК-74, ПК, РПК, пистолета Макарова. Они работали по различным целям со сменой огневой позиции.

- Особое внимание при проведении занятия уделили вновь прибывшим военнослужащим по контракту, которые впервые отрабатывали стрельбу в дневных и ночных условиях, - отметили в пресс-службе ВВО. 
военнослужащие Восточный военный округ

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