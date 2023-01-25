Свыше 500 военных выполнили нормативы по огневой подготовке в Бурятии

Военнослужащие отработали стрельбу из АК-74, ПК, РПК, пистолета Макарова



В течение прошедшей недели на войсковых стрельбищах полигонов «Бурдуны» и «Дивизионный» в Бурятии проходили занятия по огневой подготовке.



- Нормативы по огневой подготовке выполняли военнослужащих РХБ защиты, РЭБ, мотострелковых, танковых, разведывательных подразделений. Всего к занятиям было привлечено свыше 500 военнослужащих, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Перед практическим выполнением упражнения военнослужащие поэтапно совершенствовали свои знания на других учебных точках. В частности, это изготовка к бою, смена огневой позиции, изучение основ и правил стрельбы, неполная разборка, сборка АК-74, снаряжение магазина.



Военнослужащие отработали стрельбу из АК-74, ПК, РПК, пистолета Макарова. Они работали по различным целям со сменой огневой позиции.



- Особое внимание при проведении занятия уделили вновь прибывшим военнослужащим по контракту, которые впервые отрабатывали стрельбу в дневных и ночных условиях, - отметили в пресс-службе ВВО.

