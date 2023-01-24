В ДФО пресекли свыше тысячи нарушений при капремонте домов

Наиболее сложная ситуация в трёх регионах



Органы прокуратуры в 2022 году пресекли более тысячи нарушений законодательства при капитальном ремонте многоквартирных домов на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в управлении Генпрокуратуры по ДФО.



Наиболее сложная ситуация складывается в Приморском крае, где отремонтирован лишь 381 многоквартирный дом из запланированных 716 (53 %), в Забайкальском крае – 125 из 360 (34,7 %), в Амурской области – 178 из 251 (70 %), в Чукотском автономном округе – 22 из 41 (50 %).



В результате прокурорского вмешательства активизирована работа по использованию средств, выделенных на капремонт, и контрактованию работ в Приморском крае и Амурской области.



Кроме того, в Амурской области прокуратура потребовала устранить нарушения в связи с проведением ремонта 60 домов, признанных аварийными до или после проведения работ, на сумму 62,4 млн рублей. Из региональных программ капремонта исключены необоснованно включенные 24 аварийных дома в Хабаровском крае и один – в Забайкальском крае.



В Хабаровском крае по итогам объявленного региональной прокуратурой предостережения руководителю Фонда капитального ремонта домов завершены работы в 505 многоквартирных домах.



Несоответствие выполненных подрядными организациями работ по капитальному ремонту многоквартирных домов требованиям договора, технических регламентов, строительных норм и правил выявлены в республиках Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Магаданской и Сахалинской областях. Прокуроры потребовали их оперативного устранения.



В Якутске выявлены восемь домов, по которым работы выполнены не в полном объеме, во исполнение акта прокурорского реагирования работы в соответствии с контрактной документацией завершены.



