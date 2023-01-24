Наиболее сложная ситуация в трёх регионах
Органы прокуратуры в 2022 году пресекли более тысячи нарушений законодательства при капитальном ремонте многоквартирных домов на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в управлении Генпрокуратуры по ДФО.
Наиболее сложная ситуация складывается в Приморском крае, где отремонтирован лишь 381 многоквартирный дом из запланированных 716 (53 %), в Забайкальском крае – 125 из 360 (34,7 %), в Амурской области – 178 из 251 (70 %), в Чукотском автономном округе – 22 из 41 (50 %).
В результате прокурорского вмешательства активизирована работа по использованию средств, выделенных на капремонт, и контрактованию работ в Приморском крае и Амурской области.
Кроме того, в Амурской области прокуратура потребовала устранить нарушения в связи с проведением ремонта 60 домов, признанных аварийными до или после проведения работ, на сумму 62,4 млн рублей. Из региональных программ капремонта исключены необоснованно включенные 24 аварийных дома в Хабаровском крае и один – в Забайкальском крае.
В Хабаровском крае по итогам объявленного региональной прокуратурой предостережения руководителю Фонда капитального ремонта домов завершены работы в 505 многоквартирных домах.
Несоответствие выполненных подрядными организациями работ по капитальному ремонту многоквартирных домов требованиям договора, технических регламентов, строительных норм и правил выявлены в республиках Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Магаданской и Сахалинской областях. Прокуроры потребовали их оперативного устранения.
В Якутске выявлены восемь домов, по которым работы выполнены не в полном объеме, во исполнение акта прокурорского реагирования работы в соответствии с контрактной документацией завершены.
В ДФО пресекли свыше тысячи нарушений при капремонте домов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Наиболее сложная ситуация в трёх регионах
Там можно согреться и выпить горячий чай
Температура воздуха в столице Бурятии и на южном полюсе сравнялась
Ангирский заказник расположен в Заиграевском районе
Коронавирус обнаружили уже у шестерых детей
Она оказалась на улице в одних тапочках и куртке
Сделать это можно всего за пару кликов
Водитель тягача обратился за помощью в службу спасения
Накануне к ним подключились четыре десятка волонтёров
Все работы приостановили до середины недели
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с предпремьерного показа самой загадочной постановки сезона
За окном -34 градуса
Об этом рассказал главный санврач республики Сергей Ханхареев
Девочка соврала, что её выставили из вагона на мороз
Правда, пока Адисе не удаётся крутить педали