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Нерпы в тонусе, медведи в берлоге: В Бурятии рассказали, как животные выживают в морозы

Нерпы в тонусе, медведи в берлоге: В Бурятии рассказали, как животные выживают в морозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
От суровых холодов их спасают густой мех и зимняя спячка

В Бурятию пришли сильные холода, которые, по прогнозам синоптиков, отступят только к концу недели. В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» рассказали, как такие морозы переживают обитатели Забайкальского нацпарка. К примеру, хозяину тайги – медведю – низкая температура нипочём.

- В его берлоге около 0°С. Там не дует ветер и туда не проникает мороз. А ещё медведя греют толстый слой жира и шерсть, – отмечают в учреждении. – Лиса тоже может похвастаться надёжной зимней шубкой, но спать ей подолгу не приходится: чтобы не замерзать, нужно охотиться и оставаться всегда сытой.

В тонусе остаются и нерпы. Пока нарастает лёд, байкальским тюленям надо успеть сделать подводное логово, продумать систему продухов и постоянно поддерживать её в «рабочем» состоянии. В воде теплее, чем на поверхности, поэтому нерпы не боятся морозов. Это правило знают и ондатры.
 
- Не боясь промокнуть, они смело разбавляют лежащий в кладовой зимний провиант корешками водных растений и мелкими речными обитателями. А если запасы закончатся, в ход пойдут съедобные строительные материалы, использованные при возведении хатки, – пояснили в «Заповедном Подлеморье».

Черношапочные сурки не знают, что такое зима – эти зверьки впадают в спячку уже в сентябре, а выходят из неё в апреле. Возможно, они и снег никогда не видели. Они крепко спят в Новый год и на Рождество, в День заповедников и национальных парков и даже в День сурка, который отмечается 2 февраля.

- Так же ведут себя и хладнокровные ящерицы. Их зимняя спячка называется страшным словом «гибернация», во время которой они ничего не чувствуют и все процессы в теле приостанавливаются, – пояснили во ФГБУ.

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