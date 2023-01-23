Крепкие морозы в Бурятии продержатся ещё несколько дней

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Аномальные холода отступят ближе к концу недели



В ближайшие три дня в Бурятии сохранится очень морозная погода. Местами ожидается похолодание до -49 градусов. Но ближе к концу неделе всё же относительно потеплеет.



По данным Бурятского, во вторник, 24 января, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -37,-42, местами -44,-49, по Прибайкалью и южной половине при облачности -28,-33, днём -27,-32, местами -17,-22.



В среду, 25 января, морозы немного ослабнут. Ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -32,-37, местами -40,-45, по Прибайкалью и южной половине -25,-30, днём -21,-26, местами -14,-19, по северу -28,-33.



В четверг, 26 января, местами небольшой снег, по северной половине до умеренного. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -25,-30, местами -34,-39, по Прибайкалью -18,-23, днём -16,-21, местами -11,-16, по северу -24,-29.





