23 января

22 января

Популярное

Крепкие морозы в Бурятии продержатся ещё несколько дней

Крепкие морозы в Бурятии продержатся ещё несколько дней
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Аномальные холода отступят ближе к концу недели

В ближайшие три дня в Бурятии сохранится очень морозная погода. Местами ожидается похолодание до -49 градусов. Но ближе к концу неделе всё же относительно потеплеет.

По данным Бурятского, во вторник, 24 января, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -37,-42, местами -44,-49, по Прибайкалью и южной половине при облачности -28,-33, днём -27,-32, местами -17,-22.

В среду, 25 января, морозы немного ослабнут. Ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -32,-37, местами -40,-45, по Прибайкалью и южной половине -25,-30, днём -21,-26, местами -14,-19, по северу -28,-33.

В четверг, 26 января, местами небольшой снег, по северной половине до умеренного. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -25,-30, местами -34,-39, по Прибайкалью -18,-23, днём -16,-21, местами -11,-16, по северу -24,-29.


прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Крепкие морозы в Бурятии продержатся ещё несколько дней
Крепкие морозы в Бурятии продержатся ещё несколько дней
Общество, 23.01.2023
Аномальные холода отступят ближе к концу недели  
В Бурятии достраивают последний долгострой
В Бурятии достраивают последний долгострой
Общество, 23.01.2023
Работы идут, несмотря на сильные морозы
В Улан-Удэ пройдёт массовая проверка водителей
В Улан-Удэ пройдёт массовая проверка водителей
Общество, 23.01.2023
Проверка запланирована в Октябрьском районе
В Бурятии полицейские впервые допросили свидетеля по видеосвязи
В Бурятии полицейские впервые допросили свидетеля по видеосвязи
Общество, 23.01.2023
Это событие стало одним из первых в России
До -54: Лютые морозы сковали Бурятию
До -54: Лютые морозы сковали Бурятию
Общество, 23.01.2023
В республике настолько низкая температура, что не хватает шкалы на термометре
В Иркутске температура воздуха опускалась до -46
В Иркутске температура воздуха опускалась до -46
Общество, 23.01.2023
Такая температура зафиксирована в 8 часов утра
«Байкальскую милю» пропустили через нейросеть
«Байкальскую милю» пропустили через нейросеть
Общество, 23.01.2023
В итоге рядом с гонщиками на льду озера оказались белый медведь и огромные нерпы
Раненого на СВО военного из Бурятии наградили орденом Мужества
Раненого на СВО военного из Бурятии наградили орденом Мужества
Общество, 23.01.2023
После лечения в госпитале он вернулся на спецоперацию
В школах Улан-Удэ отменили занятия у второй смены
В школах Улан-Удэ отменили занятия у второй смены
Общество, 23.01.2023
В городе по-прежнему стоят сильные морозы
Заповедник в Бурятии накрыл арктический холод
Заповедник в Бурятии накрыл арктический холод
Общество, 23.01.2023
Из-за суровых морозов на Байкале «рвётся» лёд
Аэропорт Улан-Удэ получил новую «скорую»
Аэропорт Улан-Удэ получил новую «скорую»
Общество, 23.01.2023
«Очень своевременная замена нашей старой технике», - рассказал гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев
Шаманы из Бурятии назвали самые удачные и невезучие дни недели
Шаманы из Бурятии назвали самые удачные и невезучие дни недели
Общество, 23.01.2023
Они рассказали, когда лучше планировать свои дела представителям разных знаков восточного гороскопа
В Бурятии из-за лютых морозов усилили патрулирование федеральных трасс
В Бурятии из-за лютых морозов усилили патрулирование федеральных трасс
Общество, 23.01.2023
Подрядные организации переведены в режим повышенной готовности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^