Утром местами по региону морозные туманы
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 января по республике: переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами морозные туманы. Ветер переменный ночью слабый, днём местами 6-11 м/с. Температура ночью -37,-42, местами -45,-50, по Прибайкалью и южной половине при облачности -30,-35, днём -31,-36, местами -21,-26, по крайнему северу -35,-40.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью -38,-40, в пригороде до -44, днём -30,-32.
В Бурятии сохранится морозная погода
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