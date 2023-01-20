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В Бурятии капитально отремонтируют дорогу к селу Посольское

В Бурятии капитально отремонтируют дорогу к селу Посольское
Общество,  Фото:минтранс Бурятии
Подъездная дорога ведёт к Посольскому Спасо-Преображенскому монастырю

В Кабанском районе Бурятии капитально отремонтируют участок дороги от федеральной трассы «Байкал» к селу Посольское.

- В 2023 году дорожники планируют приступить к капитальному ремонту подъезда от федеральной автомобильной дороги «Байкал» к селу Посольскому с 0 по 3 км. На дороге заменят слабый грунт, отремонтируют дорожное полотно, в селе Большая Речка устроят остановки. Капремонт участка пройдёт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», - сообщили в минтрансе Бурятии.

Подъездная дорога к селу Посольское, протяжённостью 12 км, ведёт к объекту культурного наследия России Посольскому Спасо-Преображенскому монастырю. Он был основан в 1681 году на берегу Байкала. Это один из старейших архитектурных памятников Прибайкалья.

- Дорожное покрытие данного участка дороги находится в ненормативном состоянии. Ещё в прошлом году мы проторговали этот объект и заключили ремонт с подрядчиком. Сейчас он ведёт подготовку к работам и планирует начать капремонт с началом дорожно-строительного сезона, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Проектом предусмотрено устройство четырёх гофрированных металлических труб, устройство примыканий и съездов. Для безопасности на опасных участках установят барьерное ограждение. Кроме остановочных пунктов, в селе Большая Речка устроят тротуары. Тротуары и пешеходные переходы оборудуют пологими склонами для удобства маломобильных граждан и мам с колясками.

Также в Кабанском районе начнётся капитальный ремонт участка 4 – 14 км и продолжится капремонт участка 41-51 км региональной автодороги Тресково-Шергино-Оймур-Заречье. В селе Выдрино приступят к ремонту дорог местного значения по улицам Набережная, Трактовая, Верхняя Набережная, Коммунистическая и Рабочая.


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