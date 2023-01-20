Зимние сельские игры в Бурятии объединят тысячу человек

Они поборются за звание лучших в восьми видах спорта







Они посостязаются за звание лучших в восьми видах спорта – лыжных гонках, зимнем многоборье ГТО, беге на коньках, хоккей с мячом, спортивном ориентировании на лыжах, шахматах, шашках и настольном теннисе.



- Район основательно подготовился к такому масштабному спортивному событию. Отремонтированы спортивные залы, проведён капитальный ремонт спортивных сооружений, приобретён специализированный автобус для перевозки спортсменов, – рассказал министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев. – Это лишь малая часть того, что удалось сделать.



Благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» район обзавёлся современной спортивной площадкой. Туда также поставили комплект спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.









XVI республиканские сельские игры проходят в три этапа. Первый – малые игры в районах республики (до 16 января). Второй – зональные отборочные соревнования по хоккею с мячом (16-19 февраля) и третий – финальные состязания в Прибайкальском районе (27 февраля – 3 марта). Мероприятие должно было состояться в 2022 году, но его перенесли

С 27 февраля по 4 марта в Прибайкальском районе Бурятии пройдут очередные зимние сельские спортивные игры (). Подготовка к масштабному спортивному мероприятию уже стартовала. Участие в нём примут порядка 1000 человек из 22 районов республики.