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В ДНР погиб 27-летний уроженец Бурятии

В ДНР погиб 27-летний уроженец Бурятии
Общество, 
Его посмертно наградили орденом Мужества 

Во время спецоперации погиб ещё один уроженец Бурятии – 27-летний Антон Рогачев. Это произошло 21 декабря при выполнении боевых действий на территории Донецкой народной республики, в посёлке Марьинка.
 
Нашего земляка посмертно наградили орденом Мужества. Его похоронили 11 января в Улан-Удэ, сообщается в группе «Закамна-инфо.24/7».

Антон родился в Закаменске 14 августа 1995 года. До 7 класса учился в местной СОШ № 5, затем перевёлся в районную гимназию. Он всегда был самостоятельным, трудолюбивым, отзывчивым и дружелюбным учеником, обладал лидерскими качествами и активно участвовал во всех мероприятиях класса и школы. А ещё занимался в школьном военно-патриотическом клубе «Отвага». Увлекался тхэквондо. В составе сборной района не раз защищал его честь на республиканских турнирах, где занимал призовые места.
 
Рогачев стал вторым на международных соревнованиях по тхэквондо в Монголии. В 2010-ом поступил в Бурятский филиал МЭСИ (Московский госуниверситет экономики, статистики и информатики) на специальность «Право и организация социального обеспечения». Получил диплом юриста.
 
В 2013 году ушёл в армию. Служил в 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде.
 
После демобилизации поступил на третий курс в институт государственного администрирования в Москве на заочное отделение. Выпустился оттуда в 2017 году с квалификацией «Бакалавр».

В 2015-ом заключил контракт на службу в погранвойсках. Получил звание прапорщика и отправился на пограничную заставу в тункинском посёлке Монды. Был командиром группы мобильных действий.
 
Рогачев совершил восхождение на высшую точку Восточных Саян – гору Мунку-Сардык, выполняя задание командования по охране паломников. В один из этих дней спас из ледяной горной реки четырёхлетнего мальчика.
 
В 2017 году Антон был переведён в спецназ ФСБ в Кяхте. После уехал в Благовещенск для обучения по специальности «Пограничная деятельность».
 
В 2018-ом по завершении обучения и стажировки по приказу командования отправился для продолжения службы в Каспийск (Дагестан). Принимал участие в боевых действиях в Чечне, Северной Осетии, Дагестане, Азербайджане и Сирии. За время службы совершил 58 боевых выходов. За это его наградили медалями «За участие в контртеррористических операциях», «За службу в спецназе», «За службу в погранвойсках пограничного управления России по Бурятии» и знаком «За службу на Кавказе».
 
Наш земляк получил звание старшего прапорщика. По истечения срока контракта в ноябре 2020-го Антон продлевать его не стал. В последние годы он жил в Краснодарском крае. Когда началась частичная мобилизация, Рогачев прибыл в военкомат, где оставил свои данные и номер телефона. Вскоре получил повестку.
 
2 октября его направили в посёлок Ханкала в Чечне – в подразделение «Ахмат», где сформировали группу из мобилизованных. Там Антон передавал свои знания и боевой опыт бойцам, обучал их навыкам оказания неотложной помощи и огневой подготовке. После обучения уехал на СВО.
смерть

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