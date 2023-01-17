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В улан-удэнских школах и ДК возродят дискотеки

В улан-удэнских школах и ДК возродят дискотеки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Там предложили  устраивать танцевальные и тематические вечера

В школах и домах культуры в столице Бурятии возродят танцы. Там вновь начнут проводить дискотеки и тематические вечера для школьников, учащихся ссузов и старшего поколения. Об этом сообщила накануне на очередной планёрке в мэрии председатель комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова.

- Цифровая революция расширила и перенесла всё общение в соцсети, в то время как ничто не заменит живого общения, – отметила она. – Наши дети, студенты сейчас загружены учёбой, дополнительными занятиями, репетиторством, а всё свободное время проводят в Интернете. Поэтому такие школьные вечера, дискотеки, конкурсы в районных клубах нужно возрождать.

По словам главы комитета, необходимо продумать досуг и для старшего поколения по примеру проекта «Парк здоровья», когда пенсионеры «приятно проводят вечера в парках культуры и отдыха в летнее время».

В ближайшее время учреждения культуры и образования Улан-Удэ составят план мероприятий. Афишу пообещали разместить в социальных сетях.
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