«Почему такая агрессия? »: Питерский коуч оправдался за оскорбление Улан-Удэ

Он заявил, что не желает никому зла и принёс извинения за свои слова о буузах



- Вы просто раздули: «Плохой, плохой!». Но я своё мнение сказал и переобуваться не буду, – заявил Виталий.



Он добавил, что многие разделяют его точку зрения и что уже назавтра эту историю забудут.



- Один новостной паблик сказал, что я пытаюсь типа привлечь к себе внимание и на этом заработать. Но нет, это не так, – подчеркнул блогер. – Вы же не знаете предысторию. Вырезали какую-то часть видео. Я говорил про определённых людей – чуть ли не поимённо. И сказал напутствующие, мотивационные слова, что вы тоже можете так жить. Моя страница: что хочу – то и говорю. Закон я не нарушаю – выразил мнение о городе и людях определённых, которые в какой-то мере перешли мне дорогу.



Он призвал разгневанных интернет-пользователей «немножко сбавить обороты» и не принимать всё на свой счёт.



- Зачем это делать? Если вам нечем заняться, займитесь собой, – посоветовал он. – Встали только на одну сторону. Вы меня лично знаете? Сказал, что мне всё равно на ваши традиции так же, как и вам – на мои. Что здесь такого? Почему такая агрессия?



Виталий добавил, что Улан-Удэ – не его малая родина. Он прожил здесь пару лет «не по своей воле». В заключение молодой человек сообщил, что в Бурятии есть красивые места и привёл в качестве примера Байкал. А ещё извинился за слова о буузах. «Это очень вкусно. За это извиняюсь перед всеми публично», – отметил блогер.



По его словам, «СМИ слишком много накрутили и много чего не показали».



- С моей стороны вы примите это как оправдание. Поэтому у каждого останется своё мнение на этот счёт. В целом зла я никому не желал и не желаю – всем добра и только добра, – резюмировал Виталий.



В профиле парня указано, что он является коучем и квалифицированным психологом, «ломает потолок успеха в свои 23 года и меняет ценности».



После этих высказываний в Интернете поднялась волна возмущения. Жители Бурятии нашли аккаунт петербуржца, которого, как выяснилось, зовут Виталий, и потребовали извинений. На это парень заявил, что в Сети выложили лишь часть видео, а суть никто не понял.