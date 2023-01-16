Коуча из Интернета потребовали привлечь к ответу за нападки на Улан-Удэ

Он публично обругал свою малую родину





Недавно местные паблики и telegram-каналы облетело видео с неким молодым человеком, который всячески обругал бурятскую столицу. Запись длится две с небольшим минуты, и всё это время парень «разносит» родной город и заодно – живущих здесь людей.- Мне стыдно говорит, что я из Улан-Удэ, из этой деревни. У меня нет никакого уважения к этому городу, абсолютно никакого уважения к их (.) традициям. Люди, которые остались в Улан-Удэ, мои ровесники, катаются на маршрутках на работку, имеют восемь с половиной тысяч детей, – утрирует он. – Остались там, потому что они – неумелые люди, которые ничего не могут добиться в своей жизни. Не трогайте меня, фу, грязь! Знаете, насколько я ненавижу этот город? Для меня он умер. Я отказался от родни – у меня её нет.Рассказывая это, молодой человек щедро сыпал нецензурными словами. Об Улан-Удэ он вещал, сидя в машине. Потом запись просочилась в местные соцсети. Парень на видео «проехался» и по знакомым, которые, приезжая к нему в Питер, жалуются на жизнь в Бурятии. Билеты, по его словам, земляки берут на кредитные средства. Обматерил он даже бурятское национальное блюдо – буузы.В соцсетях пишут, что автор видео – не то коуч, не то блогер, у которого более 200 тысяч подписчиков. Жители Улан-Удэ вступились за родной город и заявили, что не очень-то этот коуч здесь и нужен. Другие не остались в долгу и наградили его нелестными эпитетами. Третьи требуют привлечь блогера к ответственности: «Кошмар. Плюнул публично всем нам в лицо. Найти и наказать», – отметили интернет-пользователи.Есть и те, кто считает: у молодого человека какая-то психологическая травма и его остаётся только пожалеть. Ещё одно мнение – что этот гражданин родился вовсе не в Бурятии и никогда здесь не был, а просто пытается «поймать хайп» и привлечь побольше подписчиков.