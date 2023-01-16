Вопрос решался через суд и прокуратуру
Пенсионный орган отказал улан-удэнке в назначении досрочной страховой пенсии по старости в виду отсутствия необходимого периода работы.
Решением суда по иску заявительницы на пенсионный орган возложена обязанность включить в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, периодов работы в льготном исчислении.
Уполномоченным органом данная пенсия назначена не с момента подачи первоначального заявления, а с момента повторного обращения.
- В связи с этим прокурор района в суд предъявил исковое заявление к республиканскому пенсионному органу с требованием признать незаконным отказ в установлении пенсии, признать за женщиной право на получение досрочной пенсии по старости с момента первоначального обращения и обязать произвести перерасчёт страховой пенсии. Советский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
После прокурорского вмешательства заявительнице произведён перерасчёт пенсии и выплачена сумма в размере 92 тыс. рублей.
Жительнице Улан-Удэ с трудом назначили досрочную пенсию
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