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Жительнице Улан-Удэ с трудом назначили досрочную пенсию

Жительнице Улан-Удэ с трудом назначили досрочную пенсию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вопрос решался через суд и прокуратуру

Пенсионный орган отказал улан-удэнке в назначении досрочной страховой пенсии по старости в виду отсутствия необходимого периода работы.

Решением суда по иску заявительницы на пенсионный орган возложена обязанность включить в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, периодов работы в льготном исчислении.

Уполномоченным органом данная пенсия назначена не с момента подачи первоначального заявления, а с момента повторного обращения.

- В связи с этим прокурор района в суд предъявил исковое заявление к республиканскому пенсионному органу с требованием признать незаконным отказ в установлении пенсии, признать за женщиной право на получение досрочной пенсии по старости с момента первоначального обращения и обязать произвести перерасчёт страховой пенсии. Советский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

После прокурорского вмешательства заявительнице произведён перерасчёт пенсии и выплачена сумма в размере 92 тыс. рублей.
прокуратура пенсионеры

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