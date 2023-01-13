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У школьников Бурятии проводят правовые уроки

У школьников Бурятии проводят правовые уроки
Общество,  Фото:МВД Бурятии
Профилактические мероприятие провели в Бичурском районе

В Бичурском районе Бурятии полицейские проводят для школьников правовые уроки. Сотрудники Госавтоинспекции и участковые уполномоченные полиции побеседовали с учащимися Буйской и Мало-Куналейской школ.

Старший участковый уполномоченный Владимир Куренков поговорил с ребятами на тему безопасного и законопослушного поведения. Школьники узнали о своих правах и обязанностях, возрасте наступления административной и уголовной ответственности и последствиях нарушения закона для малолетних правонарушителей. Во время занятия были обсуждены вопросы соблюдения комендантского часа, профилактики краж имущества, правилах поведения в семье и при посещении массовых мероприятиях. Школьников предупредили о недопустимости табакокурения и употребления спиртных напитков.


Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Кристина Ткачева рассказала учащимся о важности соблюдения ПДД и дала рекомендации детям, как избежать аварийных ситуаций на проезжей части. Учащиеся узнали, какую опасность представляет использование гаджетов во время перехода дороги. Также сотрудник Госавтоинспекции обратила внимание ребят на важность ношения световозвращателей в тёмное время суток. Подростков предупредили о недопустимости вождения транспортными средствами без соответствующих прав и навыков.

Преподавателям вручили памятки для размещения их на стендах и уголках дорожной безопасности, чтобы школьники могли воспользоваться необходимой информацией и повторить полученные знания, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 

ГИБДД МВД Бурятии школьники

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