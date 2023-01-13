Их планируют ввести в эксплуатацию в этом году
33 социальных объекта построят в Бурятии в 2023 году. В целом в республике в этом году будет идти строительство 44 социально-значимых объектов. Из них 33 планируется ввести в эксплуатацию. Работы на 11 объектах будут завершены в следующем году. На строительство социальной инфраструктуры будет направлено порядка 7 миллиардов рублей.
Как отмечают в минстрое Бурятии в этом году республику ждёт масштабное обновление образовательной инфраструктуры. В 2023 году будет идти строительство 19 детских садов и 12 школ. В целом в республике будет создано ещё около трёх тысяч мест в детских садах и более двух тысяч мест в школах.
- Вторая крупная программа – строительство объектов культуры. В этом году у нас будут идти работы на 4 таких объектах. Это театр кукол «Ульгэр» в Улан-Удэ, дом культуры в Кяхте, центр культурного развития в Бабушкине, а также мы приступаем долгожданному к строительству театра «Байкал» в столице Бурятии, - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
Как отмечает министр строительства Николай Рузавин продолжится строительство и медицинских учреждений.
- В этом году мы начнём строительство ещё двух поликлиник. Они будут расположены в Еравнинском и Кабанском районах, - добавил Николай Рузавин.
Таким образом благодаря масштабному строительству социальной инфраструктуры люди смогут воспользоваться медицинскими услугами, а дети пойти в новые школы и детские сады, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.
В Бурятии построят 33 социальных объекта
Общество, Фото:
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