В Бурятии объяснили, почему закрыли туалет у автокасс Кырена

Желающего заняться «туалетным» бизнесом удалось найти с трудом
Жители Тункинского района Бурятии сообщили о том, что новый туалет, появившийся недавно у автокасс в селе Кырен, не работает. Люди недоумевает, в чём причина.
Как сообщал «Байкал-Daily», о появлении современного уличного туалета в Кырене сообщили в январе.
Пресс-секретарь администрации Тункинского района Дора Хамаганова на своей странице в Facebook пояснила, что было трудно найти подрядчика - частного предпринимателя, кто был согласился платить налоги, обслуживать туалет и платить зарплату сотрудникам. «Так как доходы будут, скорее всего, не соответствовать расходам, особенно вне «горячего» летнего сезона», - пояснила она.
- На днях дал согласие эксплуатировать этот туалет местный предприниматель, который успешно содержит баню и прачечную в Кырене. На оформление пакета документов, согласование и подписание договора с ним уйдёт примерно неделя. Туалет будет открыт, по предварительным подсчётам, через неделю, о чем обязательно сообщим дополнительно, - сообщили в казне муниципального имущества администрации Тункинского района.
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Бизнес, Фото:
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