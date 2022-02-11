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В Бурятии объяснили, почему закрыли туалет у автокасс Кырена

В Бурятии объяснили, почему закрыли туалет у автокасс Кырена
Бизнес,  Фото:страница Доры Хамагановой
Желающего заняться «туалетным» бизнесом удалось найти с трудом

Жители Тункинского района Бурятии сообщили о том, что новый туалет, появившийся недавно у автокасс в селе Кырен, не работает. Люди недоумевает, в чём причина.

Как сообщал «Байкал-Daily», о появлении современного уличного туалета в Кырене сообщили в январе.

Пресс-секретарь администрации Тункинского района Дора Хамаганова на своей странице в Facebook пояснила, что было трудно найти подрядчика - частного предпринимателя, кто был согласился платить налоги, обслуживать туалет и платить зарплату сотрудникам. «Так как доходы будут, скорее всего, не соответствовать расходам, особенно вне «горячего» летнего сезона», - пояснила она.

- На днях дал согласие эксплуатировать этот туалет местный предприниматель, который успешно содержит баню и прачечную в Кырене. На оформление пакета документов, согласование и подписание договора с ним уйдёт примерно неделя. Туалет будет открыт, по предварительным подсчётам, через неделю, о чем обязательно сообщим дополнительно, - сообщили в казне муниципального имущества администрации Тункинского района.


туалеты Тункинский район

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