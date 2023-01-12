В Бурятии внедрят региональный социальный стандарт

Республика стала одним из пилотных регионов



Бурятия вошла в число 34 пилотных региона, где будет внедряться региональный социальный стандарт. Он является частью национальной социальной инициативы. Внедрение регионального социального стандарта позволит повысить уровень удовлетворённости жителей качеством социальных услуг.



- Первым шагом во внедрении стандарта станет самооценка региона, то есть анализ того, какие элементы социального стандарта нужно создавать с нуля, а какие уже работают. Анализ будет проводить сформированная команда региона, а также независимая экспертная группа, в которую войдут представители здравоохранения, образования и социальной защиты, НКО, социальные предприниматели – всего около 15 человек. После анализа будет сформирован план внедрения регионального социального стандарта. В этой работе тоже будут участвовать эксперты, они же проанализируют эффективность действия социального стандарта, - раскрывает суть нововведения министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Важные элементы регионального социального стандарта – это развитие института региональных сервисных уполномоченных и создание доступной инфраструктуры социальной поддержки граждан.



Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, благодаря участию в пилоте, в каждом из 34-х регионах-участниках проекта должен появиться мультицентр для лиц с ограниченными возможностями здоровья, включающий услуги реабилитации и абилитации, квартиры и дома для сопровождаемого проживания людей с инвалидностью, центры дневного пребывания и семейные центры для детей с инвалидностью и особенностями здоровья, центр паллиативной помощи, семейные многофункциональные центры, кризисные центры для безопасного пребывания женщин и детей, пострадавших от насилия.



- Также в документе прописаны наличие навигатора по мерам поддержки, на которые может рассчитывать человек в зависимости от своей жизненной ситуации и статуса семьи, и внедрение комплексной программы помощи семье с ребёнком с врождёнными пороками развития – практика, которую успешно реализовали в Свердловской области, - пояснили в агентстве стратегических инициатив.



Кроме того, в регионах внедрят службу социальных координаторов, оказывающих помощь жителям в режиме одного окна, задействуя при этом ресурсы государства, бизнеса, благотворительных фондов и некоммерческих организаций. Такая служба уже работает в Самарской области, Башкирии, Якутии, Татарстане и Ярославской области.



