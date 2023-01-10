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Жительница Бурятии стала мамой в 14 лет

Жительница Бурятии стала мамой в 14 лет
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республиканском перинатальном центре подвели итоги года

В 2022 году в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ на свет появилось 4937 детей. Мальчиков родилось чуть больше, чем девочек: 2474 и 2460 соответственно.

За прошлый год родилось 60 двоен и одна тройня.

Самой возрастной роженицей стала 58-летняя женщина, самой молодой – 14- летняя девушка.

Подводя итоги ушедшего года, медики составили тройку тяжеловесных малышей. Среди мальчиков на первом месте оказался малыш, родившийся 15 мая с весом 4920 граммов, за ним мальчик с весом 4850 гр. и ростом 58 см, рождённый 17 октября. Замыкает тройку ребёнок, появившийся на свет 30 декабря весом 4800 гр. и ростом 60 см.

Девочки «перевесили» мальчиков. Здесь необычный рейтинг возглавила малышка, рождённая 22 октября с весом 5240 гр., 62 см. На втором месте оказалась девочка с 5030 гр. и ростом 57 см., малышка родилась 6 ноября. Последней оказалась пятикилограммовая новорождённая, ростом 60 см, появившаяся на свет 8 июня.

Всего за год родилось 448 детей с весом более четырёх килограммов.

Самым маленьким новорождённым стал малыш весом 230 граммов и длиной тела 28 см.

252 женщины родили более пяти раз, из них шестые роды были у 54 рожениц, седьмые - у 27, восьмые - у семи, девятые – у четырёх.

Больше всего детей родилось 5 августа. В этот день на свет появились 27 малышей – 10 мальчиков, 17 девочек. 
дети новорожденные

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