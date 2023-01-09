Коронавирус в Бурятии затих

За последние сутки COVID-19 обнаружили у 9 человек
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии по-прежнему остаётся низкой. По данным республиканского управления Роспотребнадзора на 9 января, его обнаружили у девяти жителей республики. С начала пандемии COVID-19 выявили у 153 908 человек. Неделю назад, 2-го числа, было 152 828.
Победили вирус 150 503 заразившихся. Всего специалисты провели 2 725 106 лабораторных исследований.
Чтобы избежать инфицирования, в Роспотребнадзоре советуют соблюдать правила личной гигиены, а при ухудшении самочувствия – оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Он появился в семье жителей села Хадакта
За последние сутки COVID-19 обнаружили у 9 человек
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