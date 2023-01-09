Победителем стала команда «Металлург»
5 января в Закаменском районе Бурятии состоялся республиканский турнир по мини-футболу, посвящённый празднованию Нового года. Спортивное мероприятие провели в физкультурно-спортивном комплексе «Тамир».
Места распределились следующим образом:
1 место - команда «Металлург»;
2 место - команда «Динамо ОВД»;
3 место - команда «Тамир»;
4 место - команда «Аякс».
«Лучшим нападающим» стал Альберт Базаров из команды «Динамо ОВД». «Лучшим защитником» был признан Владислав Бадмаев (команда «Тамир»). «Лучшим вратарём» объявлен Александр Штырёв из «Металлурга». «Лучшим судьёй» стал Владимир Андреевцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
В районе Бурятии прошёл турнир по мини-футболу
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