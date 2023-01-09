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Монголы победили на турнире по хоккею с мячом в Бурятии

Монголы победили на турнире по хоккею с мячом в Бурятии
Общество,  Фото:группа «Молодёжь Закамны»
Команда из аймака Сэлэнгэ стала лучшей среди школьников

С 6 по 7 января в Закаменском районе Бурятии прошёл IX республиканский турнир по хоккею с мячом среди мужчин на призы АО «Закаменск». Соревнования состоялись на ледовых площадках стадиона «Металлург».

На протяжении двух дней прошли 22 матча. 97 заброшенных и пропущенных мячей выявили сильнейших в турнире.

В этом году в соревнованиях приняли участие и стали чемпионами среди школьников хоккеисты Селенгинского аймака Монголии. Также победителями и призёрами турнира стали:

Среди школьников
1 место - команда Селенгинского аймака Монголии;
2 место - сборная Закаменского района;
3 место - команда «Закамна».

Среди мужских команд
1 место - команда АО «Закаменск»;
2 место - сборная команда Закаменского района;
3 место - команда Закаменского агропромышленного техникума.

Лучшими в номинациях стали:
«Лучший нападающий» - Иван Ушаков, команда «Акрополь»;
«Лучший защитник» - Цырен Гармаев, команда «Ветераны»;
«Лучший вратарь» - Сандан Очиров, команда «Улекчин»;
«Лучший судья» - Балданов Б.Б.;
«Лучший игрок» - Бадма С., команда «Закамна».

В номинации «Самый возрастной игрок» награждён ветеран спорта Виктор Кабанов, который в возрасте 77 лет является активным участником команды ветеранов. Об этом сообщает группа «Молодёжь Закамны».
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