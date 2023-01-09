Монголы победили на турнире по хоккею с мячом в Бурятии

Команда из аймака Сэлэнгэ стала лучшей среди школьников



С 6 по 7 января в Закаменском районе Бурятии прошёл IX республиканский турнир по хоккею с мячом среди мужчин на призы АО «Закаменск». Соревнования состоялись на ледовых площадках стадиона «Металлург».



На протяжении двух дней прошли 22 матча. 97 заброшенных и пропущенных мячей выявили сильнейших в турнире.



В этом году в соревнованиях приняли участие и стали чемпионами среди школьников хоккеисты Селенгинского аймака Монголии. Также победителями и призёрами турнира стали:



Среди школьников

1 место - команда Селенгинского аймака Монголии;

2 место - сборная Закаменского района;

3 место - команда «Закамна».



Среди мужских команд

1 место - команда АО «Закаменск»;

2 место - сборная команда Закаменского района;

3 место - команда Закаменского агропромышленного техникума.



Лучшими в номинациях стали:

«Лучший нападающий» - Иван Ушаков, команда «Акрополь»;

«Лучший защитник» - Цырен Гармаев, команда «Ветераны»;

«Лучший вратарь» - Сандан Очиров, команда «Улекчин»;

«Лучший судья» - Балданов Б.Б.;

«Лучший игрок» - Бадма С., команда «Закамна».



В номинации «Самый возрастной игрок» награждён ветеран спорта Виктор Кабанов, который в возрасте 77 лет является активным участником команды ветеранов. Об этом сообщает группа «Молодёжь Закамны».

