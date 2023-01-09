Команда из аймака Сэлэнгэ стала лучшей среди школьников
С 6 по 7 января в Закаменском районе Бурятии прошёл IX республиканский турнир по хоккею с мячом среди мужчин на призы АО «Закаменск». Соревнования состоялись на ледовых площадках стадиона «Металлург».
На протяжении двух дней прошли 22 матча. 97 заброшенных и пропущенных мячей выявили сильнейших в турнире.
В этом году в соревнованиях приняли участие и стали чемпионами среди школьников хоккеисты Селенгинского аймака Монголии. Также победителями и призёрами турнира стали:
Среди школьников
1 место - команда Селенгинского аймака Монголии;
2 место - сборная Закаменского района;
3 место - команда «Закамна».
Среди мужских команд
1 место - команда АО «Закаменск»;
2 место - сборная команда Закаменского района;
3 место - команда Закаменского агропромышленного техникума.
Лучшими в номинациях стали:
«Лучший нападающий» - Иван Ушаков, команда «Акрополь»;
«Лучший защитник» - Цырен Гармаев, команда «Ветераны»;
«Лучший вратарь» - Сандан Очиров, команда «Улекчин»;
«Лучший судья» - Балданов Б.Б.;
«Лучший игрок» - Бадма С., команда «Закамна».
В номинации «Самый возрастной игрок» награждён ветеран спорта Виктор Кабанов, который в возрасте 77 лет является активным участником команды ветеранов. Об этом сообщает группа «Молодёжь Закамны».
Монголы победили на турнире по хоккею с мячом в Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он появился в семье жителей села Хадакта
За последние сутки COVID-19 обнаружили у 9 человек
Также в городе планируется построить несколько спортивных объектов
Команда из аймака Сэлэнгэ стала лучшей среди школьников
При оценке не учитываются доходы мобилизованных
Она началась в Баргузинском заповеднике
Школа расположена в селе Нижний Саянтуй
Юбилей отпраздновала чета Васильевых
Однако официального разрешения на работу с турпотоком пока не было
Им вручён сертификат на 250 тысяч рублей
Для участия приглашается молодёжь в возрасте до 40 лет
Лиана Шульгина считает, что в ней течёт кровь коренных жителей республики
Пять авиамаршрутов из Улан-Удэ вошли в перечень субсидируемых на 2023 год
В КГХ заявили, что дороги в городе подсыпают круглосуточно
Женщины подошли к конкурсу ответственно, заявили организаторы