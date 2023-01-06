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В Бурятии через суд установили пандус в поликлинике

В Бурятии через суд установили пандус в поликлинике
Общество,  Фото:прокуратура РБ
В вопросе разбиралась прокуратура

Прокурорская проверка выявила нарушение закона о социальной защите инвалидов в деятельности Баргузинской центральной районной больницы.

Выявлено, что вход в здание поликлиники в населённом пункте района не приспособлен для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Отсутствовал пандус для беспрепятственного доступа к зданию маломобильных групп населения.

- В связи с этим прокуратура района направила в суд исковое заявление об обязании центральной районной больницы обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов в здание. Баргузинский районный суд требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

После вмешательства прокуратуры пандус для маломобильных людей установлен.
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