В вопросе разбиралась прокуратура
Прокурорская проверка выявила нарушение закона о социальной защите инвалидов в деятельности Баргузинской центральной районной больницы.
Выявлено, что вход в здание поликлиники в населённом пункте района не приспособлен для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Отсутствовал пандус для беспрепятственного доступа к зданию маломобильных групп населения.
- В связи с этим прокуратура района направила в суд исковое заявление об обязании центральной районной больницы обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов в здание. Баргузинский районный суд требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
После вмешательства прокуратуры пандус для маломобильных людей установлен.
В Бурятии через суд установили пандус в поликлинике
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