В Бурятии сотрудники МЧС России приняли присягу









В музее истории пожарной охраны и гражданской обороны Бурятии состоялось мероприятие по принятию присяги сотрудниками федеральной противопожарной службы.11 сотрудников Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, поступивших на службу, дали клятву быть верными Родине, добросовестно исполнять свои служебные обязанности, достойно продолжать лучшие традиции МЧС России, а также с честью нести гордое звание сотрудника чрезвычайного ведомства.- Поздравляю вас с этим ответственным шагом. Я уверен, что вы всегда будете помнить слова, которые сегодня произнесли и будете верны Присяге, оперативно придёте на помощь людям, попавшим в беду, - сказал заместитель начальника пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Бурятии Антон Юкало.Напутственные слова сотрудникам МЧС России сказал директор музея Виктор Сергеев: «Это значимое событие в жизни каждого из вас. Избрав нелёгкий труд по спасению людей, вы должны достойно исполнять свой служебный долг».После официальной части Виктор Сергеев провёл для личного состава увлекательную экскурсию, в ходе которой рассказал об истории и развитии пожарно-спасательного дела в республике, героях огненной профессии, сообщает пресс-служба ведомства.