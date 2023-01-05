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В Бурятии сотрудники МЧС России приняли присягу

В Бурятии сотрудники МЧС России приняли присягу
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
11 сотрудников Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона дали клятву

В музее истории пожарной охраны и гражданской обороны Бурятии состоялось мероприятие по принятию присяги сотрудниками федеральной противопожарной службы.

11 сотрудников Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, поступивших на службу, дали клятву быть верными Родине, добросовестно исполнять свои служебные обязанности, достойно продолжать лучшие традиции МЧС России, а также с честью нести гордое звание сотрудника чрезвычайного ведомства.

- Поздравляю вас с этим ответственным шагом. Я уверен, что вы всегда будете помнить слова, которые сегодня произнесли и будете верны Присяге, оперативно придёте на помощь людям, попавшим в беду, - сказал заместитель начальника пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Бурятии Антон Юкало.


Напутственные слова сотрудникам МЧС России сказал директор музея Виктор Сергеев: «Это значимое событие в жизни каждого из вас. Избрав нелёгкий труд по спасению людей, вы должны достойно исполнять свой служебный долг».

После официальной части Виктор Сергеев провёл для личного состава увлекательную экскурсию, в ходе которой рассказал об истории и развитии пожарно-спасательного дела в республике, героях огненной профессии, сообщает пресс-служба ведомства. 

МЧС присяга

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