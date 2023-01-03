Жителей Бурятии предупредили об опасном алкоголе

Его могут продавать в несанкционированных местах и в Интернете
В ушедшем 2022 году во время оперативно-розыскных и профилактических мероприятий по декриминализации алкогольной отрасли полицейские изъяли из оборота 35 600 литров контрафактного алкоголя и спиртосодержащей продукции, а также спиртосодержащей жидкости технического назначения, опасной для жизни и здоровья.
Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБиПК) республиканского управления МВД вскрыли четыре преступления экономической направленности в этой сфере. Два из них совершили в составе организованных преступных групп. Зафиксировали в республике и три факта незаконной розничной продажи алкоголя, а при надзоре за дорожным движением поймали семь нарушителей, незаконно перевозивших спирт и спиртосодержащую жидкость.
Жителей республики призывают не приобретать спиртное по ценам ниже установленных приказом Минфина РФ, с маркировкой «Duty free» вне специализированных магазинов, а также с рук и не использовать спиртосодержащую непищевую продукцию не по её прямому назначению.
В МВД напомнили: за незаконные изготовление, хранение, перевозку и продажу этилового спирта и алкоголя грозит уголовная ответственность. О нарушителях можно сообщить в ближайший территориальный орган внутренних дел либо в полицию по телефону 102 (112).