В Улан-Удэ в новогоднюю ночь экстренно госпитализировали 6 детей

Половине из них потребовались срочные операции
В ночь с 31 декабря на 1 января в приёмно-диагностическом отделении детской республиканской клинической больницы зафиксировали в два с половиной раза меньше обращений, чем в обычные дни.
Шестерых детей пришлось экстренно госпитализировать. Троим при этом потребовалось срочное хирургическое вмешательство.
- К сожалению, один ребёнок поступил с тяжёлой черепно-мозговой травмой. Ему сделали нейрохирургическую операцию. Сейчас продолжается интенсивное лечение в отделении реанимации, – отметили в ДРКБ.
В следующие два дня начался наплыв маленьких пациентов. Обращения были связаны в основном с травмами (в том числе – с укусами кошки и собаки) и отравлениями. Накануне в приёмном покое больницы приняли 160 юных жителей республики и госпитализировали 11 из них.
Состояние двух ребятишек улучшилось, и из реанимации их перевели в профильные отделения. Врачи продолжают бороться за жизнь и здоровье ещё восьми детей.
В неонатальных отделениях Новый год встретили 38 новорожденных с различными заболеваниями, в том числе – после хирургических вмешательств. За последние сутки в ДРКБ доставили ещё трёх малышей, недавно появившихся на свет.
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Половине из них потребовались срочные операции
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