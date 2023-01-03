В Бурятии морозная погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Температура на севере республики опускалась до -42 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 3 января по республике переменная облачность, морозная, преимущественно без осадков погода. Ветер северо-западный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -29,-34, местами по северу -37,-42, по Прибайкалью -19,-24, днём -20,-25, местами по северу -27,-32, по Прибайкалью -10,-15.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -32,-34, днём -23,-25.





