Температура на севере республики опускалась до -42 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 января по республике переменная облачность, морозная, преимущественно без осадков погода. Ветер северо-западный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -29,-34, местами по северу -37,-42, по Прибайкалью -19,-24, днём -20,-25, местами по северу -27,-32, по Прибайкалью -10,-15.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -32,-34, днём -23,-25.
В Бурятии морозная погода
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