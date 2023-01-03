03 января

02 января

Популярное

В Бурятии морозная погода

В Бурятии морозная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Температура на севере республики опускалась до -42 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 3 января по республике переменная облачность, морозная, преимущественно без осадков погода. Ветер северо-западный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -29,-34, местами по северу -37,-42, по Прибайкалью -19,-24, днём -20,-25, местами по северу -27,-32, по Прибайкалью -10,-15.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -32,-34, днём -23,-25.


прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии похолодает до -32 градусов
В Бурятии похолодает до -32 градусов
Общество, 03.01.2023
В республике сохранятся сильные морозы
В Бурятии морозная погода
В Бурятии морозная погода
Общество, 03.01.2023
Температура на севере республики опускалась до -42 градусов 
Около 300 улан-удэнцев стали вышли на лёд 1 января
Около 300 улан-удэнцев стали вышли на лёд 1 января
Общество, 02.01.2023
На центральном стадионе стартовала спортивная акция для всех желающих
В Иркутской области пожарный Дед Мороз приехал в гости к детям
В Иркутской области пожарный Дед Мороз приехал в гости к детям
Общество, 02.01.2023
Ребята победили в конкурсе на ёлочную игрушку с номером спасения «101»
Сотрудники ГИБДД встретились с улан-удэнкой, которая едва не родила в пробке
Сотрудники ГИБДД встретились с улан-удэнкой, которая едва не родила в пробке
Общество, 02.01.2023
Автоинспекторы помогли женщине добраться до роддома
В Бурятии первым ребёнком 2023 года стала девочка
В Бурятии первым ребёнком 2023 года стала девочка
Общество, 02.01.2023
Маму новорождённой поздравил Алексей Цыденов
В Бурятии сохранится морозная погода
В Бурятии сохранится морозная погода
Общество, 02.01.2023
В Улан-Удэ слегка похолодает
Авиарейсы из Улан-Удэ в Якутск будут выполняться по четвергам
Авиарейсы из Улан-Удэ в Якутск будут выполняться по четвергам
Общество, 01.01.2023
Открыта продажа билетов в столицу Якутии
В Иркутской области воссоздано здание, где отбывал ссылку Сталин
В Иркутской области воссоздано здание, где отбывал ссылку Сталин
Общество, 01.01.2023
В «Тальцах» завершено строительство новой экспозиции

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^