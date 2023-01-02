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Около 300 улан-удэнцев стали вышли на лёд 1 января

Около 300 улан-удэнцев стали вышли на лёд 1 января
Общество,  Фото:телеграм-канал Алексея Цыденова
На центральном стадионе стартовала спортивная акция для всех желающих

В воскресенье, 1 января глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил участников всероссийской акции «Все на лёд», стартовавшей на центральном стадионе Улан-Удэ.

- Поздравляю всех с наступившим новым годом. Все собравшиеся здесь большие молодцы, что пришли сегодня, 1 января и принимаете участие в спортивной всероссийской акции, начали новый год очень правильно – по спортивному, энергично и весело. Все на лёд! – сказал Алексей Цыденов.

Всероссийская акция «Все на лёд» собрала на центральном стадионе Улан-Удэ в первый день 2023 года порядка 300 горожан и гостей столицы Бурятии. Для посетителей «центрального» катка организованы мастер-классы от федераций хоккея и гранд-гольфа республики Бурятия, интерактивные игры, весёлые старты с призами.

Как отметил министр спорта и молодёжной политики Иван Козырев, спортивные объекты для массовых занятий спорта будут работать для посетителей все праздничные выходные, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.


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глава Бурятии спорт

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