В Бурятии назвали победителей акции «Сохраним леса Байкала»

На конкурс прислали более 1000 ёлочек и новогодних поделок



В Бурятии подвели итоги республиканской природоохранной акции «Сохраним леса Байкала». В этом году участие приняли все районы республики.



Ежегодно в конкурсе участвуют более тысячи ребят в возрасте от 3 до 18 лет. Участники акции размещают в социальных сетях видео мастер-классов по изготовлению экологичной ёлочки или новогодней поделки, создают альтернативные ёлки. Также они пишут стихи и сказки, рисуют агитлистовки «Не рубите ёлочку». Школьные лесничества, старшеклассники и студенты ссузов проводят «Лесные патрули».



В этом году было прислано более 1000 ёлочек и новогодних поделок, 76 мастер-классов по изготовлению альтернативных ёлок. Более 200 творческих работ пришло на литературный конкурс. Жюри было очень трудно выбирать из такого количества работ, поэтому стали объявлены результаты только трёх этапов акции. Результаты литературного конкурса будут подведены после новогодних каникул.



Дипломами и призами награждаются:



Конкурс мастер-классов «Не рубите ёлочку»

1 место – 1-10 классы Харганатская средняя общеобразовательная школа им. Д.Д. Лубсанова;

2 место – Тимур Г., центр дополнительного образования детей «Подлеморье», руководитель Поставит Татьяна;

3 место - Команда 2 «В» класса «Юные хранители леса», лицей №27 г. Улан-Удэ, руководитель Кушеева Анна.



Конкурс «Лесной патруль»

1 место – учащиеся 2-5 классов школьного лесничества «Росток» центра дополнительного образования детей «Подлеморье», Баргузинский район, п. Усть-Баргузин, руководитель Поставит Татьяна;

2 место – школьное лесничество «Берёзка», Заиграевский район, руководитель Грабовская Вера;

3 место – учащиеся 6-7 классов школьного лесничества «Росток» центра дополнительного образования детей «Подлеморье», Баргузинский район, п. Усть-Баргузин, руководитель Поставит Татьяна.



Конкурс поделок «Альтернативная ёлка»



Дошкольная возрастная категория (3-6 лет)

1 место - Лев С., 4 года, детский сад №104 «Зорька» г. Улан-Удэ, руководитель Степанова Татьяна;

2 место – Святослав К., 6 лет, детский сад «Журавлёнок», руководитель Игумнова Евгения;

3 место – Марк С., 5 лет, детский сад №104 «Зорька», руководитель Дондокова Баярма.



Младшая школьная возрастная категория (7-10 лет)

1 место - Светлана С., 10 лет, СОШ №40 г. Улан-Удэ, руководитель Ирина Тютрина;

2 место – Виктория Т., 8 лет, Тэгдинская СОШ, руководитель: Марина Цыдендоржиева;

3 место – Анастасия Т., 8 лет, дом творчества п. Селенгинск, руководитель Вера Иванова.



Средняя школьная возрастная категория (11-14 лет)

1 место – учащиеся ДТСР «Форус» г.Улан-Удэ, руководитель Сурменёва Юлия;

2 место - Максим Я., 14 лет, ЦДОД Джидинского района, руководитель Якимова Ирина;

3 место – Арина Г., 11 лет, СОШ №36 г. Улан-Удэ, руководитель Шишкина Лариса.



Старшая школьная возрастная категория (15-18 лет)

1 место - Алеся Н. и Михаил Н., ДТСР «Форус», руководитель Никифорова Татьяна;

2 место - Анастасия З. и Мария Н., 15 лет, СОШ № 40 г .Улан- Удэ, руководитель Охлопкова Ольга;

3 место - Карина К., Глеб Б., 11 класс, Верхне-Талецкая СОШ, руководитель Янькова Наталья.



Семейная ёлка (совместная работа с родителями)

1 место – семья Красновых;

2 место – семья Халецких;

3 место - Матвей К., 3 года, Онохойский детский сад «Колобок», руководитель Гайнятулина Светлана.



Также были вручены специальные призы. Работы победителей и призёров будут представлены после новогодних каникул. Об этом сообщает ресурсный эколого-биологический центр РБ.



