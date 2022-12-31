Глава Бурятии выйдет со всеми «на лёд»

На главном ледовом катке республики проведут спортивное новогоднее мероприятие



В Улан-Удэ состоится новогоднее мероприятие «Все на лёд». Оно пройдёт в первый день Нового года, 1 января, на центральном стадионе, на главном ледовом катке Бурятии.



Каток в этот день будет работать с 12:00. А в 15:00 команда дирекции спортивных сооружений готова подарить подарки и праздничное настроение всем присутствующим. Участников «Все на лёд» ждут не только различные мастер-классы от федераций хоккея и гранд-гольфа республики, но и интерактивные игры, и весёлые старты.



- По секрету скажем, на лёд вместе со всеми выйдут глава Бурятии Алексей Цыденов, заместитель председателя правительства Республики Бурятия – министр здравоохранения Евгения Лудупова и министр спорта и молодёжной политики Республики Бурятия Иван Козырев со своими семьями, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



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