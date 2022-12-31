Более 300 семей Бурятии получат долгожданные квартиры

История с долгостроями в республике может завершиться в 2023 году
В пятницу, 30 декабря, глава Бурятии Алексей Цыденов осмотрел квартиры в новых домах и поздравил владельцев квартир. В конце уходящего года получены разрешения на ввод в эксплуатацию трёх проблемных объектов в Улан-Удэ. Достроено 14 проблемных объектов долевого строительства из 15.
Сданы в эксплуатацию дом №4 в жилом комплексе «Юго-Западный», дом №7 в жилом комплексе «ПСК «Тамир» и пять жилых блоков и подземная автостоянка жилого комплекса «Проспект».
- Были выделены огромные деньги из федерального бюджета на достройку. Только в этом году, у нас это уже пятый дом, 700 дольщиков в этом году стали уже не дольщиками, - отметил Алексей Цыденов.
- Самый лучший подарок к Новому году! Спасибо всем, кто не оставил дольщиков наедине со своими проблемами, включились, поддержали, очень сильно помогли. Здесь много жильцов, которые давно ждали этот день. Мы очень рады, - рассказала собственница квартиры в ЖК «Юго-Западный» Мария Протасова.
В ЖК «Юго-Западный» общей площадью 12 тыс. кв.м 288 квартир, в ЖК «Тамир» - 126 квартир общей площадью 6 тыс. кв.м. Всего в 2022 году введены в эксплуатацию пять многоквартирных домов, где свои квартиры ждали участники долевого строительства Всего 43 тыс. кв. м и 623 квартиры.
По информации пресс-службы администрации главы и правительства РБ, к концу 2022 года в Бурятии восстановлены права более 1,5 тысяч участников долевого строительства. Это те, кто получил от фонда развития территорий денежную компенсацию, и те, кому переданы квартиры в достроенных домах.
В 2023 году фонд поддержки дольщиков Бурятии завершит строительство последнего проблемного объекта в жилом комплексе «Проспект».
- Менее чем за два года мы смогли достроить 14 объектов из 15. Качество домов хорошее. У нас остался ещё один объект, второй этап строительства домов на проспекте Строителей. Там 95 квартир и порядка 20 участников долевого строительства. Ещё один рывок в 2023 году, и история с долгостроями завершится, - заявил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
Более 300 семей Бурятии получат долгожданные квартиры
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