Дороги Улан-Удэ будут посыпать «Дед Мороз» и «Снегурочка»

На спецтехнику надели новогодние шапки



В преддверии Нового года комбинат по благоустройству украсил спецтехнику, чтобы подарить улан-удэнцам праздничное настроение.



В этом году на спецтехнику учреждения надели новогодние шапки Деда Мороза и Снегурочки.



Впервые комбинат по благоустройству украсил спецтехнику в прошлом году, тогда жителей порадовала машина-пескоразбрасыватель в шапке Деда Мороза. А в этом году на городских дорогах будет работать ещё и спецтехника в шапке Снегурочки.

