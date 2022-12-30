На спецтехнику надели новогодние шапки
В преддверии Нового года комбинат по благоустройству украсил спецтехнику, чтобы подарить улан-удэнцам праздничное настроение.
В этом году на спецтехнику учреждения надели новогодние шапки Деда Мороза и Снегурочки.
Впервые комбинат по благоустройству украсил спецтехнику в прошлом году, тогда жителей порадовала машина-пескоразбрасыватель в шапке Деда Мороза. А в этом году на городских дорогах будет работать ещё и спецтехника в шапке Снегурочки.
Дороги Улан-Удэ будут посыпать «Дед Мороз» и «Снегурочка»
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