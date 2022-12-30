В Бурятии районная больница не отчиталась о потраченных субсидиях

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Главбуха привлекли к административной ответственности



Как выяснила прокурорская проверка, Бичурская центральная районная больница на основании соглашений, заключённых с министерством здравоохранения Бурятии, получила субсидии на меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сельской местности, на организацию обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания при амбулаторном лечении для детей в возрасте до трёх лет.



В нарушение Бюджетного кодекса РФ отчёт о расходах субсидий учреждением предоставлен в министерство с нарушением срока.



В отношении главного бухгалтера центральной районной больницы возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ «Нарушение юридическим лицом, являющимся получателем субсидии, условий их предоставления». Должностное лицо привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

