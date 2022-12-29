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Восьмиклассник из Бурятии спас замерзающего малыша

Восьмиклассник из Бурятии спас замерзающего малыша
Общество, 
Ребёнок оказался на улице в мокрых колготках и в одной футболке

Глава Мухоршибирского района Владимир Молчанов поделился историей, которая произошла ещё в конце октября в селе Новый Заган. Ученик восьмого класса по имени Дима возвращался домой. Было около 16 часов дня.

- Он  услышал плач ребёнка на улице Школьная. Пошёл на звук и увидел мальчика, которому на вид было года три. Несмотря на холодную погоду, малыш был практически раздет – на нём были только колготки и футболка и те – мокрые. Видимо, упал в речушку, что бежит недалеко, – написал Молчанов на своей странице во «ВКонтакте».

Мальчик в силу возраста не смог рассказать, что именно случилось и где он живёт. Дима взял его на руки, вышел на дорогу и остановил проезжавшую мимо машину. Он объяснил ситуацию и попросил взрослых о помощи. Детей отвезли в сельскую администрацию, после чего подключились уже специализированные службы.

Власти района ходатайствовали перед республиканским управлением МЧС о награждении школьника за спасение ребёнка, находящегося в опасности, ведь, несмотря на свой юный возраст, Дима не прошёл мимо.

- И вот в канун Нового года герою в торжественной обстановке вручили грамоту ГУ МЧС России по Бурятии и подарки, – сообщил глава Мухоршибирского района. – Хочется сказать огромное спасибо родителям Димы. Вы воспитали настоящего героя.

спасение ребенка

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