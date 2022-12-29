В Бурятии обсудили вопросы лечения осуждённых

В прокуратуре состоялось межведомственное совещание
В прокуратуре республики под председательством исполняющего обязанности прокурора Бурятии Михаила Филичева проведено межведомственное совещание по вопросу медико-санитарного обеспечения осуждённых и лиц, содержащихся под стражей.
В заседании участвовали начальники управления ФСИН России по республике, медико-санитарной части № 3 Федеральной службы исполнения наказаний, заместитель министра здравоохранения республики, руководители территориальных подразделений Росздравнадзора, фонда обязательного медицинского страхования.
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, содержащихся в местах лишения свободы, является одним из основных направлений развития уголовно-исполнительной системы.
- Прокуратура республики на постоянной основе осуществляет надзор за соблюдением прав лиц, содержащихся в местах лишения свободы, на охрану здоровья, оказание своевременной и качественной медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По итогам совещания выработан комплекс мер, направленных на обеспечение реальной доступности медицинской помощи для арестованных и осуждённых, содержащихся в местах лишения свободы, и эффективной деятельности системы медицинского обеспечения.
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