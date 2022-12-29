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В Бурятии морозная погода

В Бурятии морозная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ днём до -21 градуса

По данным Бурятского гидрометцентра, 29 декабря, по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -19,-24, местами -10,-15, по северной половине -28,-33.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём -19,-21.
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