В Улан-Удэ днём до -21 градуса
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 декабря, по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -19,-24, местами -10,-15, по северной половине -28,-33.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём -19,-21.
В Бурятии морозная погода
Общество, Фото:
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