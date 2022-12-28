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В Улан-Удэ осуждённые слепили кроличью пару

В Улан-Удэ осуждённые слепили кроличью пару
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
В колонии прошёл творческий конкурс

В улан-удэнской исправительной колонии №8 прошёл конкурс на лучшую снежную фигуру.

Осуждённые готовились к конкурсу заранее: разработали макеты фигур, выстроили план их оформления и расположения на территории исправительного учреждения.

Победителями конкурса стали осуждённые отряда №10, которые слепили из снега Деда Мороза со Снегурочкой, парочку кроликов, ёлку и надпись «С Новым годом 2023!».

Всех победителей и призёров наградили дипломами и сладкими призами, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

осужденные

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