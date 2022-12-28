В Улан-Удэ осуждённые слепили кроличью пару

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

В колонии прошёл творческий конкурс



В улан-удэнской исправительной колонии №8 прошёл конкурс на лучшую снежную фигуру.



Осуждённые готовились к конкурсу заранее: разработали макеты фигур, выстроили план их оформления и расположения на территории исправительного учреждения.



Победителями конкурса стали осуждённые отряда №10, которые слепили из снега Деда Мороза со Снегурочкой, парочку кроликов, ёлку и надпись «С Новым годом 2023!».



Всех победителей и призёров наградили дипломами и сладкими призами, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



