Жителям Бурятии дали советы по выбору красной икры

Рекомендации опубликовал Роспотребнадзор
В преддверии новогодних праздников управление Роспотребнадзора по Бурятии рекомендует жителям обратить внимание на некоторые важные моменты при выборе красной икры.
Не следует покупать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли. Нужно внимательно прочитать этикетку, на ней должно быть указано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки. Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «Икра», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри.
- Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее её применяли как консервант, однако с 2008 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешёнными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213, - пояснили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой, икра должна заполнять баночку полностью.
Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют плёнок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки - «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали.
Натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны. Натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жёсткая, сложно лопающаяся. Если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.
Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре, указанной производителем на упаковке товара. При соблюдении этих условий можно гарантировать качество продукта. В открытой жестяной банке икру лучше не хранить, рекомендуется переложить её в чистую сухую стеклянную ёмкость.
Отметим, икра лососёвых пород рыб, таких как горбуша, кета, нерка, сёмга, форель – весьма ценный пищевой продукт. Красная икра содержит полиненасыщенные жирные кислоты, легкоусвояемые белки, богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, Е, группы В, фолиевой кислотой.
Жителям Бурятии дали советы по выбору красной икры
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