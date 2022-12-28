Жителям Бурятии дали советы по выбору красной икры

Рекомендации опубликовал Роспотребнадзор



В преддверии новогодних праздников управление Роспотребнадзора по Бурятии рекомендует жителям обратить внимание на некоторые важные моменты при выборе красной икры.



Не следует покупать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли. Нужно внимательно прочитать этикетку, на ней должно быть указано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки. Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «Икра», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри.



- Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее её применяли как консервант, однако с 2008 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешёнными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213, - пояснили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой, икра должна заполнять баночку полностью.



Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют плёнок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки - «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали.



Натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны. Натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жёсткая, сложно лопающаяся. Если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.



Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре, указанной производителем на упаковке товара. При соблюдении этих условий можно гарантировать качество продукта. В открытой жестяной банке икру лучше не хранить, рекомендуется переложить её в чистую сухую стеклянную ёмкость.



Отметим, икра лососёвых пород рыб, таких как горбуша, кета, нерка, сёмга, форель – весьма ценный пищевой продукт. Красная икра содержит полиненасыщенные жирные кислоты, легкоусвояемые белки, богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, Е, группы В, фолиевой кислотой.

